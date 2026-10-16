نائب المحافظ يلتقي شباب مبادرة «الأقصر بعيون شبابها»

التقى الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، عددًا من الشباب القائمين على مبادرة «الأقصر بعيون شبابها»، للاستماع إلى فكرتهم والتعرف على أهدافها ورؤيتها المستقبلية.

وخلال اللقاء، استعرض الشباب فكرة المبادرة، التي تهدف إلى إبراز جمال محافظة الأقصر من خلال عدسات المصورين وصنّاع المحتوى الرقمي، وتسليط الضوء على المعالم الأثرية والسياحية والأسواق التراثية والحرف اليدوية، إلى جانب توثيق الحياة اليومية وإظهار الصورة الحضارية والإنسانية لأبناء المحافظة.

كما تناول اللقاء بحث تفعيل دور الشباب في إنتاج محتوى رقمي هادف يعكس الهوية التاريخية والثقافية للأقصر، ويسهم في الترويج السياحي للمحافظة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الشباب القائمون على مبادرة «الأقصر بعيون شبابها» خلال اللقاء، إن المبادرة تأتي تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، والاستفادة من مواهب الشباب في تقديم صورة إيجابية عن المحافظة، وتعريف الجمهور المحلي والدولي بما تمتلكه الأقصر من مقومات سياحية وحضارية فريدة، وأن المبادرة تحمل شعار «نصوّر.. نعرّف.. نحب بلدنا»، تعبيرًا عن انتماء شباب الأقصر وحرصهم على المشاركة في إبراز جمال محافظتهم وتاريخها العريق.