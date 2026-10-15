في اليوم العالمي للحروق.. الرعاية الصحية بالأقصر ترسم البسمة على وجوه الأطفال المتعافين

في أجواء مليئة بالبهجة والدعم، نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر احتفالية للأطفال الذين سبق لهم تلقي العلاج بوحدة الحروق التابعة للهيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للحروق.

واستضافت الفعالية مكتبة مصر العامة والتى استهدفت دعم الأطفال نفسيًا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

وتأتي المبادرة انطلاقًا من اهتمام الهيئة بتوفير رعاية شاملة للمنتفعين، لا تقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل تشمل أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الذين مروا بتجربة الإصابة بالحروق، ومساندتهم في تجاوز آثارها واستعادة شعورهم بالأمان والقدرة على مواصلة حياتهم بصورة طبيعية.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد حسني، نائب مدير الفرع.

وتخللت الفعالية فقرات فنية وترفيهية صُممت لإدخال السرور على الأطفال وأسرهم، شملت عروضًا استعراضية وفقرة للساحر، إلى جانب الألعاب والأغاني، وسط أجواء تفاعلية منحت الأطفال مساحة للتعبير عن أنفسهم والاستمتاع بلحظات من الفرح والثقة.

وأكدت الفعالية أهمية التعاون بين المؤسسات الصحية والثقافية في تقديم مبادرات إنسانية تساند الأطفال خلال رحلة التعافي، فيما تواصل مكتبة مصر العامة بالأقصر دورها كشريك في الأنشطة المجتمعية التي تستهدف دعم الأطفال وأسرهم.