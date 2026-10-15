نائب محافظ الأقصر يبحث اطلاق مبادرة للتوعية الرقمية والذكاء الاصطناعي

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاءً تنسيقيًا مع كل من الدكتور محمد عبدالوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وممثلي مكتبة مصر العامة، ومقرر لجنة التوظيف بالمحافظة، وآخرين، وذلك في إطار الاستعدادات والتجهيز لإطلاق مبادرة عامة تستهدف نشر الوعي الرقمي وتعزيز المعرفة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بين مختلف فئات المجتمع داخل المحافظة، وذلك من ضمن جهود لجنة التوظيف بمحافظة الأقصر لتأهيل ورفع قدرات الشباب من الجنسين لسوق العمل .

تناول اللقاء بحث آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة، للتجهيز لإطلاق المبادرة بما يضمن تحقيق أهدافها في نشر الثقافة الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالتطورات التكنولوجية الحديثة ومواكبتها بأخلاقية ومسؤولية، والتعريف بالاستخدامات المختلفة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية لدى المواطنين من مختلف الفئات العمرية للتعامل مع متطلبات العصر الرقمي، وبما يمكنهم من استخدام التكنولوجيا والإنترنت بفاعلية وأمان ومسؤولية باعتبار ذلك يعد خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات في العصر الحالي.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى جميع الفئات العمرية والمجتمعية من خلال محورين رئيسيين، يشملان التوعية والتدريب، بما يسهم في تعزيز المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة، وتنمية القدرات والمهارات اللازمة للاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية ومجالات العمل المختلفة، وحماية المجتمع من التضليل والحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحماية الأسر والأجيال الجديدة من الاستقطاب والانحرافات الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، والحذر من الاختراقات وعمليات التزييف والاحتيال.

كما تستهدف المبادرة التوسع في تنفيذ أنشطتها لتشمل جميع مراكز ومدن وقرى محافظة الأقصر من خلال مراكز الشباب ومدارس التربية والتعليم وفروع مكتبة مصر العامة، بما يضمن وصول رسائل التوعية والبرامج التدريبية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الاستفادة من إمكانات الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات وتيسير مشاركة المستهدفين.

وأكد نائب محافظ الأقصر خلال اللقاء، إلى أن تلك المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الوعي لدّي كافة المواطنين وخاصة الوعي الرقمي والتحول التكنولوجي وبناء الإنسان المصري وحماية المجتمع من مخاطر التكنولوجيا، مؤكداً على أهمية تضافر وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح المبادرة والعمل على وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن وصول المبادرة إلى مختلف التجمعات السكانية بقرى ومراكز المحافظة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج التوعية والتدريب، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعيًا بالتكنولوجيا الرقمية وقادرًا على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.