قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
اليوم .. الأهلي والزمالك في نهائي أفريقي ناري .. من يعتلي عرش كرة اليد؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة
تقرير لـ CNN: أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية بأوكرانيا وسط صمت ترامب
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
مستوطنون يحرقون مسجدا وشجرة زيتون ومركبة في مخماس شمال شرق القدس
متى يبدأ رمضان 2027؟.. الحسابات الفلكية لموعد الشهر الفضيل وعيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر تطلق الحملة القومية لمكافحة الفئران

زراعة الأقصر تطلق الحملة القومية لمكافحة الفئران.. وتحذيرات للأهالي حفاظا على سلامة الأطفال والمواشي
زراعة الأقصر تطلق الحملة القومية لمكافحة الفئران.. وتحذيرات للأهالي حفاظا على سلامة الأطفال والمواشي
شمس يونس

تواصل مديرية الزراعة بالأقصر تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة الفئران لعام 2026 بمختلف القطاعات الزراعية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بهدف حماية المحاصيل الزراعية والحد من الأضرار التي تسببها الفئران.

وتُنفذ الحملة وفقا لتعليمات قيادات قطاعي التعاونيات والمديريات والتدريب والخدمات الزراعية، وبمتابعة الإدارة المركزية لشئون المديريات والإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، وتحت إشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وشهدت مناطق غرب النيل، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال المكافحة من خلال جولات ميدانية لمتابعة التنفيذ بقطاعات إدارة أرمنت، والتي شملت أرمنت الحيط والمحاميد والديمقراط والرزيقات قبلي والرزيقات بحري، للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من سير العمل وفقا للخطة الموضوعة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود المديرية لتكثيف أعمال مكافحة الآفات الزراعية، ودعم المزارعين والحفاظ على الإنتاج الزراعي، مع استمرار المتابعة الميدانية بمختلف المناطق المستهدفة بالمحافظة.

في السياق ذاته، ناشدت المهندسة مارسيل فخري عطا الله، مدير إدارة مكافحة الفئران، الأهالي ضرورة توخي الحذر خلال فترة تنفيذ أعمال المكافحة، والحرص على إبعاد الأطفال والمواشي عن أماكن الطعوم ومواد المكافحة، حفاظا على سلامتهم وتجنبا لأي مخاطر محتملة.

الاقصر أخبار الاقصر زراعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

ترشيحاتنا

اللواء منتصر عويضة، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا

كيف اختلفت الجريمة مع التطور التكنولوجي؟ مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا يوضح

طلاب

جايكا: التعليم ركيزة استراتيجية للشراكة المصرية اليابانية وتنمية رأس المال البشري

الدكتور مجدي شاكر

أسواق جديدة وطيران مباشر.. محاور تعزيز السياحة المصرية خلال السنوات المقبلة

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد