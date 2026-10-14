زراعة الأقصر تطلق الحملة القومية لمكافحة الفئران

تواصل مديرية الزراعة بالأقصر تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة الفئران لعام 2026 بمختلف القطاعات الزراعية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بهدف حماية المحاصيل الزراعية والحد من الأضرار التي تسببها الفئران.

وتُنفذ الحملة وفقا لتعليمات قيادات قطاعي التعاونيات والمديريات والتدريب والخدمات الزراعية، وبمتابعة الإدارة المركزية لشئون المديريات والإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، وتحت إشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وشهدت مناطق غرب النيل، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال المكافحة من خلال جولات ميدانية لمتابعة التنفيذ بقطاعات إدارة أرمنت، والتي شملت أرمنت الحيط والمحاميد والديمقراط والرزيقات قبلي والرزيقات بحري، للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من سير العمل وفقا للخطة الموضوعة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود المديرية لتكثيف أعمال مكافحة الآفات الزراعية، ودعم المزارعين والحفاظ على الإنتاج الزراعي، مع استمرار المتابعة الميدانية بمختلف المناطق المستهدفة بالمحافظة.

في السياق ذاته، ناشدت المهندسة مارسيل فخري عطا الله، مدير إدارة مكافحة الفئران، الأهالي ضرورة توخي الحذر خلال فترة تنفيذ أعمال المكافحة، والحرص على إبعاد الأطفال والمواشي عن أماكن الطعوم ومواد المكافحة، حفاظا على سلامتهم وتجنبا لأي مخاطر محتملة.