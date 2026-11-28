أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن القارة الأفريقية تمتلك ثروات وموارد طبيعية ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها للتحول إلى قوة صناعية وإنتاجية مؤثرة في الاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

وقال أبوالعينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، إن قادة الدول الأفريقية يتحدثون اليوم بلغة واحدة تقوم على ضرورة التصنيع، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تخطيطا جيدا وتنفيذا ومتابعة مستمرة، إلى جانب الاستثمار في الشباب والتكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم في طرح رؤية جديدة لمستقبل أفريقيا، تقوم على إبراز قدراتها الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، والتأكيد أن القارة تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نهضة اقتصادية وصناعية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، وفي مقدمتها التجربة الصينية في أفريقيا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الصيني أعلن قبل نحو 20 عاما توجه بلاده لاستثمار 100 مليار دولار سنويا في القارة الأفريقية.

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في أفريقيا مشكلات البنية التحتية والطرق والخدمات اللوجستية، بما يتطلب تعزيز الربط بين دول القارة وتطوير شبكات النقل والتجارة لدعم حركة الاستثمارات والإنتاج.

ولفت أبوالعينين إلى تنامي التجارة البينية الأفريقية، التي لا تزال تمثل نسبة محدودة من إجمالي التجارة العالمية، مؤكدا أهمية العمل على زيادتها من خلال إزالة العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية .

وشدد على أن مستقبل أفريقيا يرتبط بقدرتها على بناء قاعدة صناعية متكاملة، وتوظيف مواردها الطبيعية وشبابها في مشروعات إنتاجية وتكنولوجية تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتدعم مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.