يشهد شهر ديسمبر 2026 إقامة عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية في مصر، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء، من بينهم عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور ورامي صبري وعمر خيرت وعلي الحجار، إلى جانب حفلات أخرى تتنوع بين الموسيقى العربية والعروض الأوركسترالية، واحتفالات رأس السنة.

عمرو دياب يفتتح حفلات ديسمبر

يبدأ النجم عمرو دياب حفلات الشهر يوم الخميس 3 ديسمبر، من خلال حفل غنائي يقام في ساحة المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة.

تامر حسني وتامر عاشور في الفسطاط ومدينتي

ويحيي الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 4 ديسمبر في أرينا أوبن إير مول بمدينتي، بعد تأجيله من موعده السابق في 27 نوفمبر.

وفي اليوم نفسه، يلتقي الفنان تامر عاشور جمهوره في مهرجان الفسطاط الشتوي، كما يحيي حفلًا آخر يوم السبت 5 ديسمبر، بعد تأجيل الحفلين اللذين كان من المقرر إقامتهما يومي 27 و28 نوفمبر.

Ghostly Kisses وSaint Levant في الشيخ زايد

وتستضيف منطقة الشيخ زايد حفلين غنائيين مختلفين خلال أول أسبوع من ديسمبر، إذ تحيي فرقة Ghostly Kisses حفلًا يوم 4 ديسمبر في ZED Park، بينما يلتقي الفنان Saint Levant جمهوره في المكان نفسه يوم 5 ديسمبر.

عمر خيرت وعلي الحجار في دار الأوبرا المصرية

وتشهد دار الأوبرا المصرية عددًا من الحفلات الموسيقية المهمة خلال الشهر، حيث يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين يومي 8 و9 ديسمبر على المسرح الكبير، فيما يشارك الفنان علي الحجار في سلسلة حفلات «100 سنة غنا» يوم الجمعة 11 ديسمبر.

كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة حفلًا بمناسبة أعياد الكريسماس يوم 14 ديسمبر، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة.

رامي صبري في مهرجان الفسطاط الشتوي

ويستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 11 ديسمبر، ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، حيث يقدم مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت انتشارًا بين الجمهور.

حفلات متنوعة في مكتبة الإسكندرية

ويتضمن شهر ديسمبر عددًا من الفعاليات الموسيقية بمكتبة الإسكندرية، من بينها حفل «تحية إلى هاني شنودة» يوم 4 ديسمبر، وحفل فريق ESFA يوم 12 ديسمبر، وفريق تسعيناتي يوم 18 ديسمبر، وفريق مكتوب يوم 19 ديسمبر.

كما يشهد البرنامج حفل شادي ناجي يوم 25 ديسمبر، وحفلًا لأعمال الموسيقار بيتهوفن يوم 26 ديسمبر، بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا مدرسة الفنون وأوركسترا شباب المكتبة وكورال المكتبة.

إليسا تستقبل العام الجديد في الإسكندرية

وتختتم الفنانة اللبنانية إليسا حفلات الشهر بحفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر، في إحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، احتفالًا باستقبال العام الجديد 2027.