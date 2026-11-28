قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوراق، تجديد حبس المتهم المتسبب في حادث تصادم وحريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه في الحادث الذي أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 26 آخرين.

تحقيقات النيابة العامة

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الحادث، واستمعت إلى أقوال عدد من المصابين وشهود العيان، كما أجرت معاينة لموقع التصادم والحريق، وندبت الجهات الفنية المختصة لفحص ملابسات الواقعة وبيان أسباب حدوثها.

سؤال جميع المصابين في الحادث

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنها انتهت من سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات الحمض النووي DNA من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة وتحديد هوية الجثامين التي تعذر التعرف عليها.

عرض المتهم المتسبب في الحادث على الطب الشرعي

وأضاف البيان أن المتهم، قائد السيارة، يبلغ من العمر 21 عامًا، وجرى عرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة، لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة.

خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين

وفي ختام بيانها، تقدمت النيابة العامة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.