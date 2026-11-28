أعربت الفنانة هند صبري عن تضامنها مع أسر ضحايا حادث انفجار ناقلة المواد البترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مقدمة خالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضحت هند صبري أن فريق عمل فيلم «أضعف خلقه» يشارك المصريين مشاعر الحزن والأسى رغم تواجدهم خارج البلاد، مؤكدة وقوفهم إلى جانب الشعب المصري في هذا الظرف الأليم.

وجاءت تصريحات هند صبري على هامش العرض العالمي الأول لفيلم «أضعف خلقه»، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.



وقالت هند صبري خلال حديثها عن الحادث: «لازم نتكلم عن حادثة كبيرة حصلت في مصر أول امبارح، وعايزين نقدم التعازي لكل أسر الشهداء، هذا الحريق اللي أكيد سمعتوا عنه».

وأضافت: «إحنا يعني موجودين في المغرب لكن في نفس الوقت قلبنا في مصر، مع مصر، وعايزين نعزي كل الناس».