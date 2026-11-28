حذرت إسراء سمير، استشاري العلاقات الأسرية، من خطورة الطلاق العاطفي والصمت الزوجي داخل البيوت، مؤكدة أن استمرار الزوجين تحت سقف واحد دون تواصل أو تفاهم قد يكون أكثر قسوة من الانفصال الرسمي.

وأضافت إسراء سمير، خلال لقائها مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أسبابًا متعددة تؤدي إلى الانفصال النفسي بين الزوجين، من بينها غياب التقدير والثقة، وتدخل الأهل بصورة مستمرة، والإهمال العاطفي، ووجود أحد الطرفين جسديًا داخل المنزل دون مشاركة نفسية أو وجدانية.

وأوضحت أن بعض النساء يستمررن في علاقات تفتقد التواصل بسبب عدم القدرة المادية على الانفصال، أو غياب المسكن البديل والدعم النفسي والمادي، مشيرة إلى أن هناك بيوتًا تبدو مستقرة من الخارج، لكنها تفتقد من الداخل الاحترام والحوار والامتنان وتحمل المسؤوليات المشتركة.

وأكدت أن استمرار العلاقة لمجرد تربية الأبناء أو الحفاظ على الشكل الاجتماعي قد يؤدي إلى مشكلات نفسية أكبر، خاصة عندما يتخلل العلاقة إهمال عاطفي أو عنف نفسي، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف جاد لوقف هذه المعاناة.

ولفتت إلى أن الانفصال المفاجئ قد يسبب صدمة نفسية للطرف الآخر، ويجعله يواجه صعوبة في تجاوز التجربة والتكيف مع الواقع الجديد.