شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت رانيا فريد شوقي في الصورة وعلى وجهها علامات إصابة واضحة على رأسها، وعلقت: “الحمد لله قدر ولطف”.

وفي أجواء احتفالية مميزة، احتفل مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض والفنانة رانيا فريد شوقي بزفاف ابنتهما فريدة على عريسها وليد، في حفل أسطوري أقيم بقصر محمد علي، بحضور أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين، إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

‏‎وشهد الحفل لحظات إنسانية مؤثرة منذ دخول العروسين إلى قاعة الاحتفال على أنغام الموسيقى، وسط أجواء من البهجة والترحيب من الأهل والأصدقاء، فيما خطفت الفنانة رانيا فريد شوقي الأنظار بتأثرها الشديد خلال الاحتفال بزفاف ابنتها.