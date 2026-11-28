صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم غدا، الأحد، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف؛ لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والتنموية، في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على مستجدات العمل بها، والتعرف على ما تحقق من في مختلف القطاعات، ومتابعة جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ونائبه الدكتور بلال حبشي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الميدانية للمشروعات بمختلف المحافظات، والوقوف على معدلات تنفيذها وانتظام تشغيلها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعات الصناعة والنقل والبنية الأساسية والصحة والتعليم والسياحة، وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة بني سويف، ومختلف المحافظات الأخرى.