أنهت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبوالعباس نوفل، الخلاف مع الإعلامية ريهام سعيد بالتراضي، بعد اتصالات متبادلة بين الجانبين، أسفرت عن توضيح ملابسات الأزمة والاتفاق على التنازل عن الشكاوى والبلاغات المقدمة من الطرفين، على خلفية المنشور الذي نشرته الإعلامية عقب حادث الوراق الأخير.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى منشور مطول نشرته ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب وقوع حادث الوراق، عبرت خلاله عن غضبها من الحادث، وتضمن حديثها انتقادات لسائقي الشاحنات، وهو ما أثار اعتراض النقابة العامة، التي اعتبرت أن المنشور تضمن تعميما وإساءة إلى فئة مهنية بأكملها، وتحميلا جماعيا لسائقي النقل مسؤولية الحوادث.

وعلى إثر ذلك، أعلنت النقابة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلامية، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم (2218256)، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حمل رقم (13608984)، بتاريخ 26 نوفمبر 2026، من خلال المستشار أدهم عادل غنيم، المستشار القانوني للنقابة.

وفي تطور جديد للأزمة، حذفت ريهام سعيد منشورها، وأعلنت عبر صفحتها على فيسبوك حدوث تواصل بينها وبين النقيب العام للنقابة، موضحة أنها أبلغته بأن المنشور لم يكن موجها إلى سائقي النقل، وأن ما ورد فيه يخالف ما ذكرته مرارا وتكرارا، مؤكدة أنها لم تقصد شخصا أو فئة بعينها.

وأعربت الإعلامية عن اعتذارها عن سوء الفهم الذي حدث لدى البعض، بعدما اعتبروا أن حديثها موجه إلى فئة السائقين، مشيرة إلى تقديرها تعامل النقيب العام معها ورفضه أي تطاول في حقها، وهو ما دفعها إلى تقديم هذا التوضيح احتراما لموقفه.

من جانبها، أكدت النقابة العامة، في بيان إعلامي، أن الساعات الماضية شهدت اتصالات متبادلة مع ريهام سعيد والمستشار القانوني لها هيثم عباس، جرى خلالها توضيح وجهات النظر بشأن ما أثير عقب حادث الوراق.

انتهاء أزمة ريهام سعيد

وأوضحت النقابة، أن الإعلامية أكدت أن ما صدر عنها لم يكن يستهدف الإساءة إلى سائقي الشاحنات أو أي فئة مهنية بعينها، وأنها لم تقصد توجيه اتهام جماعي للسائقين، كما أعربت عن تقديرها واحترامها لسائقي النقل وللدور الذي تقوم به النقابة العامة.

وأكدت النقابة تقديرها لهذا التوضيح واحترامها للظروف الإنسانية التي أحاطت بالموقف، مشددة على أن اعتراضها منذ البداية لم يكن خلافا شخصيا مع الإعلامية أو اعتراضا على حق الإعلام في تناول القضايا المجتمعية والحوادث المرورية، وإنما كان دفاعا عن كرامة فئة مهنية كبيرة ورفضا لتحميل مهنة بأكملها مسؤولية خطأ فرد أو توجيه اتهامات قبل انتهاء التحقيقات المختصة.

وفي إطار إنهاء الأزمة، اتفق الطرفان على التنازل عن الشكاوى والبلاغات المقدمة من النقابة العامة ضد ريهام سعيد، وكذلك التنازل عن أي شكاوى أو بلاغات مقدمة من الإعلامية ضد أي من السائقين، بعد إزالة أسباب الخلاف والتراضي بين الجميع.

ووجهت النقابة المستشار أدهم عادل غنيم، المستشار القانوني للنقابة العامة، باستكمال إجراءات التنازل عن الشكاوى والبلاغات المقدمة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، دعت النقابة العامة الإعلاميين والصحفيين إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول قضايا النقل والسائقين، وعدم الزج بأصحاب هذه المهنة في اتهامات جماعية أو تحميلهم مسؤولية حوادث أو أخطاء لم تثبت مسؤوليتهم عنها.

وأكدت أن مهنة النقل تضم ملايين العاملين والسائقين الذين يمثلون عنصرا أساسيا في حركة الاقتصاد وخدمة المجتمع، مشددة على أنه لا يجوز تحميل أصحاب مهنة كاملة تبعات خطأ ارتكبه فرد، فلكل مهنة شواذ، ومن يخطئ يتحمل وحده نتائج خطئه وفقا للقانون، دون تعميم أو إساءة إلى الآخرين.

وشددت النقابة على أنها لا تطلب حصانة لأي سائق ولا تدافع عن مخطئ، وإنما تطالب بالعدالة واحترام القانون، وترفض الإساءة إلى أي إنسان سواء كان سائقا أو إعلاميا أو مواطنا، مؤكدة أن كرامة الجميع واجبة الاحترام.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الحوار المسؤول قادر على احتواء الخلافات، وأن هدفها لم يكن الانتصار على شخص أو جهة، وإنما الانتصار للحقيقة واحترام كرامة الإنسان وصون مكانة العاملين في قطاع النقل، موجهة الشكر إلى ريهام سعيد والمستشار القانوني هيثم عباس على التواصل والتفاهم، ومؤكدة أن أبواب الحوار والتعاون مع وسائل الإعلام ستظل مفتوحة بما يخدم الصالح العام.

بيان نقابة النقل والمواصلات