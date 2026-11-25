طالبت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة نقل المواد البترولية والمواد الخطرة، على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واندلاع حريق هائل امتدت آثاره إلى عدد من السيارات والمركبات، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن الحادث لا يمثل مجرد واقعة مرورية عابرة، وإنما مأساة إنسانية فقدت فيها أسر أبناءها وذويها، وأصيب مواطنون وعاملون، بما يستدعي مراجعة إجراءات تأمين الطرق ونقل المواد الخطرة، باعتبارها مسؤولية لا تحتمل التهاون أو التأجيل.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما ثمنت جهود رجال الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة المعنية في التعامل مع الحادث،

وقدرت توجيهات ومتابعة القيادة السياسية والحكومة لتقديم الرعاية الطبية والدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا.

وطرحت النقابة، انطلاقا من مسؤوليتها النقابية والمهنية، مجموعة من المقترحات لتطوير منظومة نقل المواد الخطرة، في مقدمتها إعادة تنظيم مواعيد تحرك سيارات نقل المواد البترولية والخطرة، بما يحد من مرورها خلال ساعات الذروة والازدحام، ودراسة تطبيق نظام المرافقة المرورية للشحنات ذات الخطورة العالية وفقا لطبيعة الحمولة وخط السير.

كما دعت إلى تحديد مسارات آمنة ومعلنة لنقل المواد الخطرة، مع مراجعة نقاط التقاطع والأنفاق والمناطق السكنية ذات الكثافات المرتفعة، وإلزام الشركات المشغلة بتوفير أنظمة تتبع إلكتروني للمركبات تتيح متابعة السرعة وخط السير والتوقفات ومواقع الطوارئ.

حادثة الطريق الدائري بمنطقة الوراق

وفيما يتعلق بالسلامة الفنية للمركبات، طالبت النقابة بإجراء فحوص دورية ومتخصصة لخزانات الوقود والصهاريج ومكونات السيارات وأنظمة الفرامل والإطارات، والتأكد من توافر وسائل الإطفاء والطوارئ المناسبة لطبيعة الحمولة وصلاحيتها للاستخدام، إلى جانب وضع نظام رقابي يمنع تشغيل المركبات التي لا تستوفي اشتراطات السلامة الفنية، ومراجعة سجلات الصيانة والتشغيل والمسؤولية الفنية للشركات المالكة والمشغلة.

وشددت النقابة على أهمية تأهيل سائقي مركبات نقل المواد الخطرة، من خلال برامج تدريب إلزامية تشمل القيادة الآمنة والتعامل مع التسرب والحرائق والحوادث الطارئة، مع إجراء الفحوص الطبية والمهنية الدورية، وتوفير بيئة عمل آمنة وساعات قيادة وراحة مناسبة، محذرة من تحميل السائق وحده مسؤولية الحوادث قبل الانتهاء من التحقيق في أسبابها الفنية والتشغيلية وتحديد مسؤولية كل طرف.

وفي إطار تطوير الاستجابة للطوارئ، اقترحت النقابة دراسة إنشاء نقاط تدخل سريع للحماية المدنية والإسعاف على الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية، وتوفير معدات متخصصة للتعامل مع حرائق المواد البترولية والكيميائية، وتطوير منظومة الإبلاغ الفوري عن الحوادث وربطها بغرف عمليات المرور والإسعاف والحماية المدنية، فضلا عن تخصيص ترتيبات مرورية ومسارات للطوارئ تضمن سرعة وصول سيارات الإنقاذ والإطفاء.

وأكدت النقابة ضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وصرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين والمتضررين، مع مراجعة التغطيات التأمينية للعاملين في نقل المواد الخطرة، وضمان توفير حماية اجتماعية وتأمينية حقيقية للسائقين والعاملين بهذا النشاط.

كما اقترحت دراسة تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات النقل والداخلية والبترول والعمل والصحة، والجهات الرقابية المختصة، وممثلي المنظمات النقابية المعنية بقطاع النقل، لمراجعة اشتراطات نقل المواد الخطرة ودراسة الحوادث وأسبابها، ووضع خطة تنفيذية واضحة لتطوير إجراءات السلامة والوقاية.

وأكد محمد أبوالعباس نوفل، النقيب العام للنقل والمواصلات ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، أن السائق ليس خصما في معادلة السلامة، وإنما أحد أهم عناصرها، مشددا على عدم جواز اختزال المسؤولية في شخص قائد المركبة دون مراجعة حالة السيارة وخزان الحمولة والصيانة والتدريب وظروف التشغيل والرقابة.

وأضاف أن دور النقابة لا يقتصر على الدفاع عن حقوق العاملين، بل يمتد إلى المشاركة في تقديم الحلول التي تحمي أرواحهم وأرواح المواطنين، وتدعم تطوير قطاع نقل آمن ومنضبط، مؤكدا أن سلامة الطرق مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الوقاية من الحوادث واجب يسبق وقوع الكارثة وليس مجرد رد فعل بعدها.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء لضحايا حادث الوراق بالرحمة، ولأسرهم بالصبر والسلوان، وللمصابين بالشفاء العاجل.