يتقدم الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بالجيزة، معربًا عن خالص تعاطفه مع أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم.

ويعرب نقيب المحامين عن بالغ أسفه إزاء الحادث وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

ويتمنى الدكتور عبدالحليم علام الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنّ الله عليهم بتمام العافية، سائلًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.