يعد الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات الشرقية الشهيرة التي تحرص الكثير من الأسر على تحضيرها، خاصة في العزومات والتجمعات العائلية، فهو يتميز بطعمه الغني وطبقاته المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل، ويمكن تحضيره بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

مكونات الرقاق باللحمة المفرومة:

* نصف كيلو رقاق ناشف.

* نصف كيلو لحمة مفرومة.

* بصلة كبيرة مفرومة.

* ملعقة كبيرة سمن.

* كوب شوربة لحمة أو دجاج.

* ملح وفلفل أسود.

* رشة قرفة وبهارات لحمة.

* ملعقة زيت.

طريقة تحضير الحشوة:

1. ضعي الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

2. أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها جيدا حتى يتغير لونها وتنضج.

3. تبلي اللحمة بالملح والفلفل الأسود والبهارات ورشة القرفة، واتركيها حتى تتشرب السوائل وتنضج تماما.

طريقة تحضير الرقاق:

1. ادهني صينية الفرن بالسمن، ثم اغمسي كل ورقة رقاق في الشوربة بسرعة حتى تلين دون أن تتفتت.

2. رصي نصف كمية الرقاق في الصينية مع دهن طبقة خفيفة من السمن بين الأوراق.

3. وزعي اللحمة المفرومة بالتساوي فوق طبقات الرقاق.

4. أضيفي باقي أوراق الرقاق بعد غمسها في الشوربة، مع دهن الوجه بالسمن.

5. قطعي الرقاق إلى مربعات قبل إدخاله الفرن.

6. أدخلي الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 حتى يصبح الوجه ذهبيا ومقرمشا.

سر نجاح الرقاق باللحمة المفرومة..

للحصول على رقاق طري من الداخل ومقرمش من الخارج، احرصي على عدم ترك أوراق الرقاق داخل الشوربة لفترة طويلة، حتى لا تصبح عجينة، مع توزيع السمن بين الطبقات للحصول على مذاق غني وقوام مثالي..