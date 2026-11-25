يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورطة حقيقية قبل الإعلان عن تولي سامي قمصان تدريب القلعة الحمراء خلفا للمغربي الحسين عموتة.

كان النادي الأهلي وجه الشكر إلى المغربي حسين عموتة وجهازه المعاون عقب الخسارة أمام فريق بيراميدز بهدفين دون رد فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ووفقا لمصادر داخل اتحاد الكرة فإن لائحة الجبلاية تمنع سامي قمصان، المدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب، من تولي مهمة تدريب النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، في حال تقدمه بطلب فسخ تعاقده مع ناديه.

تابعت المصادر : تنص اللائحة على أن المدرب الذي يطلب فسخ تعاقده مع ناديه، لا يجوز له تدريب أي نادٍ آخر خلال نفس الموسم وفي نفس المسابقة.

أضافت المصادر: في حال قيام النادي نفسه بفسخ التعاقد مع المدرب، فيجوز له حينها تولي مهمة فنية لنادٍ آخر في نفس المسابقة.

واصلت المصادر: المخرج الوحيد للنادي الأهلي من تلك الورطة لإنتقال سامي قمصان لتدريب المارد الأحمر يتمثل في إرسال نادي المقاولون العرب مخاطبة رسمية إلى اتحاد الكرة، يؤكد فيها أنه قام بفسخ التعاقد مع المدرب.

عموتة يغادر القاهرة اليوم

يستعد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لمغادرة القاهرة اليوم الأربعاء والعودة إلى بلاده، عقب قرار إدارة القلعة الحمراء إنهاء مهمته مع الفريق، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مغادرة المدرب المغربي في ظل استمرار المفاوضات مع مسؤولي الأهلي بشأن تسوية مستحقاته المالية، والاتفاق على آلية سداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، بعد قرار إقالته.

وعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع الحسين عموتة أمس الثلاثاء، لمناقشة الجوانب المالية المتعلقة بإنهاء التعاقد، وبحث إمكانية جدولة مستحقاته ومنحه قيمة الشرط الجزائي على دفعات، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين.

وتسعى إدارة النادي إلى إغلاق ملف المدرب المغربي بصورة نهائية، وتجنب الدخول في أي نزاعات قانونية أو مالية قد تعقد إجراءات إنهاء التعاقد.

الأهلي يتحرك لحسم ملف المدرب الجديد

وجاء قرار رحيل عموتة عقب الخسارة أمام بيراميدز، التي زادت الضغوط على الجهاز الفني في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، لتبدأ الإدارة التحرك من أجل إنهاء التعاقد والبحث عن مدير فني جديد.

ويأمل مسؤولو الأهلي في حسم الملف المالي سريعًا، من أجل توجيه التركيز إلى اختيار المدير الفني المقبل، خاصة مع ارتباط الفريق بمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.