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قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تثمن علاقاتها القوية مع البوسنة والهرسك وتحرص على سيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو اليوم الأربعاء؛ لتهنئة البوسنة والهرسك بمناسبة "يوم الدولة".

وقال روبيو: "نيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ شعب البوسنة والهرسك.. يمثل هذا اليوم فرصة هامة للتأمل في مبادئ السلام والاستقرار التي تفتح الآفاق نحو مستقبل أكثر ازدهارا للجميع".

وأضاف: "تُقدر الولايات المتحدة علاقتنا القوية، وتؤكد التزامها الراسخ بسيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها".

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة تتطلع كذلك إلى العمل مع القادة الذين انتخبتهم البوسنة والهرسك الشهر الماضي.