قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بتوقف المولد الكهربائي الرئيسي في مستشفى الرنتيسي للأطفال بشكل مفاجئ.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “المولد الكهربائي الرئيسي في مستشفى الرنتيسي للأطفال توقف عن العمل بشكل مفاجئ، مما أدى إلى توقف عدد من الخدمات الطبية الحيوية داخل المستشفى”.

ولم توضح أسباب العطل أو تحدد الخدمات الطبية التي تأثرت به.

وأضافت أن الطواقم الهندسية تبذل جهودا لإعادة تشغيل المولد، في ظل ظروف وصفتها بأنها “بالغة الصعوبة”، وإمكانات ضيقة ومحدودة للغاية.

وأرجعت الوزارة صعوبة أعمال الإصلاح إلى الانعدام التام للزيوت وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل المولد.

ولم تحدد الوزارة موعدا متوقعا لاستئناف عمل المولد أو إعادة تشغيل الخدمات الطبية المتوقفة.

وسبق وحذرت مؤسسات محلية وأممية من مخاطر نقص الوقود وزيوت تشحيم المولدات الكهربائية وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة، جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخالها إلى قطاع غزة.

وتسبب الحصار والمنع الإسرائيلي إلى تعطل أو توقف عدد من المولدات التي تُعد مصدرا رئيسيا للكهرباء، فضلا عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في ظل أكتوبر 2023.

ويعاني القطاع الصحي نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمائة من البنية التحتية.

هذا علاوة على أكثر من ١٠ آلاف جثمان تحت الانقاض قتلوا جراء وانهارت المنازل عليهم او استشهدوا ولم تتسنى فرصة لانتشالهم.