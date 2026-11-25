وقعت قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الذكاء الاصطناعي والمعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، في خطوة تستهدف توسيع الاستثمارات المشتركة وتأمين سلاسل الإمداد وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقيتين على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثامن، الذي استضافته العاصمة واشنطن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ووقع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري أحمد بن محمد السيد، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اتفاقية شراكة لتسريع الذكاء الاصطناعي بين حكومتي البلدين، تحت مسمى (AI Acceleration Partnership)، وذلك بمقر وزارة التجارة الأمريكية.

شراكة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

وذكرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأضافت أن الاتفاقية تسعى أيضاً إلى دعم الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز الابتكار ويرفع مستوى التنافسية الاقتصادية والتكنولوجية، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون في القطاعات الرقمية والصناعات المستقبلية.

مذكرة تفاهم لتأمين المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة

وفي سياق متصل، وقع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، على هامش ترؤسه الجلسة الاقتصادية المخصصة للتجارة والاستثمار ضمن الحوار الاستراتيجي، مذكرة تفاهم مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة جيكوب هيلبرغ، بشأن تأمين الإمدادات في قطاع تعدين ومعالجة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة.

وتهدف المذكرة إلى تنويع وتأمين سلاسل إمداد هذه المعادن، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في أنشطة التعدين والمعالجة والصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي وزيادة مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة التحديات العالمية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التنافس الدولي المتزايد على تأمين المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، التي تمثل مدخلات أساسية في صناعات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار مبادرة «باكس سيليكا»

ويأتي توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون القائم بين الدوحة وواشنطن، ولا سيما من خلال مبادرة «باكس سيليكا» (Pax Silica)، التي ترتبط بتعزيز التعاون في سلاسل إمداد التكنولوجيا والمواد الاستراتيجية.

ويعكس الاتفاقان توجه قطر نحو توسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجية، وتعميق تعاونها مع الولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية والبنية التحتية الرقمية.

كما يمثلان دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، من خلال فتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة والتعاون بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الأمن الاقتصادي والابتكار والنمو المستدام.