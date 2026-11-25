تتواصل اليوم الأربعاء منافسات بطولة نادي هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بإقامة مباريات دور الـ16، في البطولة التي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 96 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد البطولة حضورًا مصريًا لافتًا بمشاركة 15 لاعبًا ولاعبة، بواقع 8 لاعبات في منافسات السيدات و7 لاعبين في منافسات الرجال، في إطار المنافسة على اللقب وحصد نقاط التصنيف العالمي.

قائمة المصريين المشاركين في البطولة

وتضم قائمة اللاعبات المصريات كلًا من: روان العربي، حبيبة هاني، زينة ميكيوي، أمينة الريحاني، هنا رمضان، فيروز أبو الخير، ندى عباس، وسنا إبراهيم.

بينما يمثل مصر في منافسات الرجال كل من: فارس الدسوقي، عمر سعيد، مازن هشام، كريم عبد الجواد، علي أبو العينين، يوسف إبراهيم، ومحمد أبو الغار.

وتسعى البعثة المصرية لمواصلة المنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية، أملاً في حصد أكبر عدد من الألقاب والمراكز المتقدمة في البطولة.