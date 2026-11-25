بشأن إلغاء مباراة الزمالك والطيران بدوري رجال الكرة الطائرة، أوضح الاتحاد المصري للكرة الطائرة ملابسات إلغاء المباراة التي كان مقررًا إقامتها في السابعة من مساء الثلاثاء على صالة نادي الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات دوري رجال الكرة الطائرة.



وكان من المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، إلا أن سيارة الإسعاف، التي تقع مسئولية توفيرها على عاتق النادي المستضيف، وهو نادي الزمالك لم تكن متواجدة في موعد المباراة.

ووفقا للوائح الاتحاد، فإن إلغاء المباراة يكون بعد نصف ساعة من عدم وجود سيارة الإسعاف المعتمدة، وعلى إثر ذلك، قام حكم اللقاء بمنح نادي الزمالك مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً لتوفير سيارة الإسعاف اللازمة لإقامة المباراة أي ما يقرب من ساعة.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، قام نادي الزمالك بتوفير سيارة إسعاف خاصة بأحد المساجد القريبة من النادي ، إلا أنها لم تكن معتمدة بخط سير للسماح لها بنقل الحالات المصابة، فضلًا عن عدم وجود مسعف بها، وهو أحد الشروط الأساسية الواجب توافرها لإقامة المباريات.

وعلى أثر ذلك، قام حكم اللقاء بإلغاء المباراة وإحالتها إلى لجنة المسابقات بالاتحاد.

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنه لن يتهاون في تطبيق الأكواد الطبية المقررة من وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن اعتبار نادي الزمالك منسحبًا أو مهزومًا في المباراة، مشيرًا إلى أن الواقعة ستُعرض على لجنة المسابقات غدًا، بحضور المستندات والمذكرات المقدمة من الناديين، الزمالك والطيران، بشأن ملابسات الواقعة وعقب الاطلاع على جميع المستندات ودراسة الموقف، ستتخذ لجنة المسابقات القرار وفقًا للوائح والقواعد المنظمة للمسابقة.