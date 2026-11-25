أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المنطقة تشهد لحظة استثنائية في ظل تعدد بؤر الصراع والتوتر في وقت واحد، من مضيق هرمز ومنطقة الخليج العربي، مرورًا بالأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، وصولًا إلى ليبيا والسودان والصومال وباب المندب، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يفرض على الدبلوماسية المصرية بذل جهود إضافية واستثنائية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع نطاقها.

تحركات دبلوماسية مكثفة لمواجهة تعدد بؤر الصراع

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المنطقة تشهد وضعًا غير مسبوق من التوترات المتزامنة.

وأوضح، أنه لا يذكر أن شهدت المنطقة هذا القدر من التوتر في وقت واحد، بداية من مضيق هرمز في أقصى الشرق، مرورًا بدول الخليج العربي، والأراضي الفلسطينية ولبنان، إلى جانب التوترات التي تحدث بين الحين والآخر في سوريا، والأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، فضلًا عن باب المندب.

وأشار إلى أن الجديد في هذا المشهد يتمثل في أنه كلما ظهرت مؤشرات أمل على تحقيق تقدم في إحدى الأزمات، تبرز بؤرة أخرى أكثر سخونة، بما يفرض متابعة مسارات جديدة من التوتر.

وأوضح أن المنطقة، وتحديدًا منذ 28 فبراير الماضي، تشهد حالة اشتعال كبيرة، وهو ما يستلزم مجهودًا دبلوماسيًا إضافيًا وغير عادي، يظهر بصورة يومية من خلال الاتصالات واللقاءات والرحلات المكوكية المستمرة، بوتيرة ربما تكون غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

ارتباط أزمات القرن الإفريقي والبحر الأحمر بالأمن القومي المصري

وأكد زكي أن كثيرًا من الأزمات الموجودة في القارة الإفريقية، ولا سيما منطقة القرن الإفريقي، أصبحت مرتبطة بالأمن القومي المصري بصورة متزايدة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يمثل المدخل الجنوبي لقناة السويس.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بوضوح عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها قناة السويس نتيجة إعاقة الملاحة في البحر الأحمر لفترات متزايدة، موضحًا أن هذه التداعيات لا تتحملها حتى حركة التجارة العالمية.

اضطراب الملاحة يضغط على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إضافة تداعيات ما حدث في البحر الأحمر إلى التوترات السابقة في الخليج العربي ومضيق هرمز تفسر الارتفاع الكبير في أسعار البترول، كما تفسر الاضطرابات التي أصابت سلاسل إمداد الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن الرسالة المسجلة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منتدى أسوان قبل يومين، تضمنت تأكيدًا أن القارة الإفريقية والدول الأكثر فقرًا واحتياجًا كانت الأكثر تكبدًا للخسائر ودفعًا لفاتورة التوترات المتزايدة التي تنتقل من منطقة إلى أخرى.

وأضاف أن التداعيات امتدت أيضًا إلى البحر الأسود، رغم بُعده الجغرافي النسبي عن مصر، إذ تأثرت سلاسل إمداد الحبوب والقمح، موضحًا أن مصر من الدول المستوردة الصافية للأقماح بشكل عام.

وشدد زكي على أن الاقتصاد العالمي لم يعد يتحمل استمرار هذه الأزمات والتوترات، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل احتواء الأزمات والتعامل مع تداعياتها.