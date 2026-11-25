بحث السفير بدر الدين علي محمد الجعيفري، الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، مع السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، آفاق تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية وبناء القدرات في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال زيارة مجاملة أجراها السفير بدر الدين الجعيفري إلى المندوب الدائم السعودي لدى جامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء استعراض أنشطة الصندوق وبرامجه في الدول الإفريقية، والجهود التي يبذلها في مجالات العون الفني، إلى جانب دوره في دعم جهود التنمية بالقارة الإفريقية.

واستعرض الجانبان سبل استكشاف آفاق التعاون المشترك بين الصندوق والمملكة العربية السعودية، من خلال الاستفادة من إمكانات وخبرات المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، لدعم برامج الصندوق وأنشطته في القارة الإفريقية عبر عدد من المسارات المقترحة، تشمل مكافحة الفقر والشؤون الإنسانية.

تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الإفريقية

كما تناول اللقاء مساهمة المملكة في دعم أنشطة الصندوق، وإمكانية تبنيها عددا من المشروعات، من بينها تنظيم مخيمات طبية متخصصة في مجال القسطرة القلبية للأطفال ومكافحة العمى، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لصالح الكوادر الإفريقية، وتوفير منح دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات السعودية.

وفي هذا السياق، أشار السفير بدر الدين الجعيفري إلى التعاون القائم بين الصندوق ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، لصالح الكوادر الدبلوماسية الإفريقية، والذي مثّل نموذجا عمليا للتعاون المثمر في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الإفريقية، معربا عن تطلعه إلى البناء على هذه التجربة وتوسيع نطاق التعاون في البرامج التدريبية المستقبلية.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات السعودية، وفي مقدمتها مركز الملك سلمان والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات ذات الصلة، للاستفادة من خبراتها وإمكاناتها، بما يسهم في توسيع نطاق عمل الصندوق في الدول الإفريقية.