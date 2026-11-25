قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنّ إصلاح منظومة العمل الدولي يتطلب تعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية، التي تحملت العبء الأكبر من تداعيات الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أنّ هذا التعاون لم يعد رفاهية أو خيارًا، وإنما أصبح ضرورة بالغة الأهمية تفرض على الدول التنسيق فيما بينها لإصلاح المنظومة الدولية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ما جاء في الكلمة المسجلة للرئيس خلال منتدى أسوان، الذي انعقد يومي 21 و22 نوفمبر، أكد أهمية العمل المشترك بين الدول الإفريقية، موضحًا أنّ عملية الإصلاح تشمل جوانب متعددة، في مقدمتها الأمم المتحدة، التي لا تزال لها أهمية كبيرة، لكنها تحتاج إلى إصلاح وتطوير.

وشدّد على أنّ المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة لا تعني التقليل من شأنها أو اتهامها، إذ إنّ جميع المنظمات الدولية تحتاج إلى مراجعة مستمرة وتطوير لآليات عملها، بداية من الأمم المتحدة مرورًا بجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أنّ توقف أي منظمة عن التطور يعني تراجعها إلى الخلف.

وأوضح أنّ هناك توافقات إفريقية بشأن كيفية إصلاح الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بما يضمن تعزيز تأثير الصوت الإفريقي وزيادة تمثيله داخل المنظمات الدولية، فضلًا عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي.

وأشار إلى أنّ وزارة الخارجية أصبح لها دور في هذا الملف بعد ضم اختصاص التعاون الدولي إليها، لافتًا إلى أنّ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، طرح رؤية مصر بشأن إصلاح النظام المالي العالمي خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عُقدت في تايلاند قبل نحو شهر ونصف.

وأكد أنّ الاجتماعات شهدت طرحًا واضحًا للرؤية المصرية بشأن ضرورة تطوير النظام المالي العالمي وإصلاحه، موضحًا أنّ هذا النظام لا يتسم بالعدالة ويحتاج إلى إصلاحات وتطويرات كثيرة.

وأضاف أنّ تحقيق هذه الإصلاحات لا يمكن أن يتم من خلال رؤية فردية، وإنما يتطلب التنسيق بين الدول التي تتشارك المصالح والأهداف، وهو ما يبرز أهمية الدور الذي تؤديه الدبلوماسية في هذا الإطار.

وشدد على أنّ الدبلوماسية تظل الخيار المتاح لمعالجة القضايا المختلفة، من خلال دور نشط تحت مظلة القانون الدولي، سواء فيما يتعلق بالأنهار أو البحار أو المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية، مؤكدًا أنّ هذه هي القواعد التي اتفق عليها العالم، وأنّ الدول التي تخرج عنها تعود إليها في النهاية بعد تكبد الخسائر.

