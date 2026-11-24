تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من مشروعات النقل الجماعي، وفقا للأطر الزمنية المحددة وفي إطار خطة وزارة النقل لإنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تفقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، مشروع خط سكة حديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول 64 كم، ضمن الممر اللوجستي (السخنة – الإسكندرية).

وتابع الوزير أعمال تنفيذ الجسور و18 عملًا صناعيًا (كباري – أنفاق – برابخ)، وتركيب القضبان، وإنشاء 6 محطات جديدة للركاب، وهي (محطة حدائق العاصمة – محطة الجلود – محطة المنطقة الصناعية 2 – محطة المنطقة الصناعية 1 ومحطة العبور 1، اللتان يتم فيهما تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT – محطة الكيلو 27)، بالإضافة إلى تطوير محطة بلبيس وحيث يتم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة شركات وطنية مصرية.ويُنفذ المشروع على مرحلتين بخط مزدوج، الأولى من الروبيكي حتى نقطة تفرع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، والثانية من هذه النقطة حتى بلبيس، حيث بلغت نسبة تنفيذ الجسور والأعمال الصناعية بالمرحلة الأولى 97.5%، كما تم تنفيذ 2.6 كم من السكك، فيما بلغت نسبة تنفيذ الجسور والأعمال الصناعية بالمرحلة الثانية 30%.

ووجه الوزير بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني وسرعة استكمال سكك المرحلة الأولى لربط الميناء الجاف بميناء السخنة، مؤكدًا أن المشروع يخدم نقل الركاب والبضائع، ويتبادل الخدمة مع خطي (عدلي منصور – السويس) بالروبيكي و(شبين القناطر – بلبيس – الزقازيق) ببلبيس، وييسر انتقال العاملين بالمناطق الصناعية، خاصة أن نحو 90% منهم قادمون من بلبيس بالنقل الخاص، ويسهم في خفض الازدحام والحوادث واستهلاك الوقود والانبعاثات وتكاليف صيانة الطرق، وتعظيم العائد الاقتصادي للموانئ والمناطق اللوجستية، وتسهيل نقل البضائع والحاويات وتقليل تكدسها بالموانئ، وتعزيز سلامة وأمان السكك الحديدية.