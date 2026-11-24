من شغف مبكر بالنجوم والكواكب إلى المشاركة في مهمة دولية لتصميم الأقمار الصناعية، استطاعت الطالبة المصرية مريم محمد الخولي، ابنة محافظة المنوفية، أن تحول اهتمامها بعلوم الفضاء إلى تجربة علمية دولية، بعدما اختيرت لتمثيل مصر في مهمة «ShakthiSAT» الهندية، لتصبح الفتاة المصرية الوحيدة المشاركة ضمن مجموعة تضم فتيات من 108 دول حول العالم.

ولم تتوقف رحلة صاحبة الـ17 عامًا عند المشاركة الدولية، إذ حظيت بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، تقديرًا لإنجازها العلمي ومشاركتها في أحد المشروعات الدولية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

من طفلة تراقب النجوم إلى طالبة تحلم بهندسة الفضاء

بدأ شغف مريم بعالم الفضاء خلال المرحلة الابتدائية، عندما درست الكواكب والنظام الشمسي في مادة العلوم، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن معلومات إضافية عبر الإنترنت، متجاوزة ما تتعلمه داخل الكتب المدرسية.

ومع انتقالها إلى المرحلة الإعدادية، اتسع اهتمامها بعلوم الفلك والفضاء، وبدأت المشاركة في مسابقات ودورات وبرامج علمية متخصصة على مدار نحو 5 سنوات، حتى حددت هندسة الفضاء والطيران باعتبارها المجال الذي ترغب في دراسته والعمل به مستقبلًا.

550 درسًا في شهرين.. كواليس اختيار ممثلة مصر

جاءت فرصة المشاركة في مهمة «ShakthiSAT» بعد متابعة مريم للأنشطة والإعلانات المنشورة عبر وكالة الفضاء المصرية، حيث تعرفت على المبادرة وتقدمت للمشاركة من خلال المنصة الإلكترونية.

وخضعت الطالبة لمراحل متعددة من التقييم والاختيار، تضمنت تصفية المتقدمات وفقًا للسن والمؤهلات، ثم الانتقال إلى مرحلة الدراسة والتدريب عبر منصة متخصصة.

وكان التحدي الأكبر اجتياز نحو 550 درسًا في هندسة الفضاء والطيران والأقمار الصناعية، إلى جانب الواجبات والاختبارات القصيرة، وهو ما تمكنت مريم من إنجازه خلال شهرين فقط.

وبعد اجتياز المرحلة التعليمية، تأهلت لمقابلات مع مسؤولين مصريين، ثم مقابلة أخرى مع مسؤولين هنود، قبل إبلاغها بالقبول الرسمي للمشاركة وتمثيل مصر بمفردها في المهمة.

ShakthiSAT.. مبادرة عالمية تجمع 12 ألف فتاة من 108 دول

تعد «ShakthiSAT» مبادرة دولية أطلقتها مؤسسة «Space Kidz India» الهندية، بهدف تمكين الفتيات من المشاركة في علوم الفضاء وهندسة الأقمار الصناعية.

وتستهدف المبادرة تدريب 12 ألف فتاة من 108 دول، وإتاحة الفرصة أمامهن للتعرف على تكنولوجيا الأقمار الصناعية والمشاركة في تطوير مكونات مشروعات فضائية.

وشاركت مريم في البرنامج التدريبي الذي استضافته جامعة غوتام بوذا في الهند خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس 2026، لتخوض تجربة عملية امتدت 10 أيام، جمعتها بفتيات من جنسيات وثقافات مختلفة.

تدريب عملي على الأقمار الصناعية والبرمجة والألواح الشمسية

لم تقتصر مشاركة مريم على حضور المحاضرات النظرية، بل امتدت إلى تدريبات عملية على مكونات الأقمار الصناعية وأنظمة الطاقة والإلكترونيات والبرمجة.

وتضمنت المهمة العمل على مشروعين لقمرين صناعيين، أحدهما مخصص لمهمة باتجاه القمر، والآخر للعمل في المدار الأرضي المنخفض.

وشاركت مريم في التعامل مع الألواح الشمسية، وتعلمت كتابة الأكواد البرمجية، والتعرف على مكونات الأقمار الصناعية وآليات عملها، إلى جانب تدريبات على الإلكترونيات واللحام ودمج الأنظمة.

وأكدت أن المشاركات لم يقمن ببناء قمر صناعي كامل خلال الأيام العشرة، وإنما عملن على أجزاء ومكونات حقيقية ضمن المشروع، وهو ما منحها فرصة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي.

علم مصر في الهند.. تجربة تتجاوز حدود التدريب العلمي

مثلت مشاركة مريم في المهمة تجربة تتجاوز اكتساب المهارات العلمية، إذ وجدت نفسها الفتاة المصرية الوحيدة وسط مشاركات من 108 دول، حاملة مسؤولية تمثيل بلدها في مجال علوم الفضاء.

وخلال وجودها في الهند، حرصت على التعريف بمصر وحضارتها أمام المشاركات من الدول الأخرى، خاصة مع اختلاف المعلومات والصور الذهنية التي كانت لدى بعضهن عن البلاد.

واستغرقت رحلتها الجوية إلى الهند أكثر من 8 ساعات، لكنها اعتبرت التجربة محطة مهمة في مسيرتها العلمية، خاصة لحظة رفع علم مصر خلال المشاركة والتكريم.

تكريم رئاسي وطموح لتصميم قمر صناعي مصري

بعد عودتها من الهند، جاءت محطة جديدة في رحلة مريم، بعدما تلقت أسرتها اتصالًا يدعوها لحضور الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت مريم أنها لم تكن تعلم مسبقًا بترشيحها للتكريم، وفوجئت بالاتصال قبل الحفل بساعات، ولم تستوعب في البداية أنها ستكون ضمن المكرمين.

وخلال اللقاء، صافحها الرئيس وأشاد بالشباب المتميزين، في لحظة وصفتها بأنها من التجارب التي ستظل مصدر فخر لها.

وتتطلع مريم خلال المرحلة المقبلة إلى الالتحاق بجامعة زويل من خلال منحة دراسية، لدراسة هندسة الفضاء والطيران، كما تستهدف مواصلة التدريب والمشاركة في مشروعات متخصصة، وصولًا إلى تحقيق حلمها بتصميم قمر صناعي مصري، ومواصلة تمثيل مصر في المحافل العلمية الدولية.