حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من المخاطر الصحية الخطيرة للتدخين، مؤكدًا أنه يرتبط بالعديد من الأمراض التي تهدد حياة المواطنين، ولا تقتصر أضراره على الجهاز التنفسي فقط، بل تمتد لتشمل القلب والأوعية الدموية وأمراض السرطان.

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن التدخين يعد أحد العوامل المرتبطة بالإصابة بسرطان المثانة، فضلًا عن تأثيراته السلبية على صحة القلب، وزيادة احتمالات الإصابة بمشكلات صحية قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن نحو 50% من المصريين البالغين يدخنون السجائر، موضحًا أن النسبة تتوزع بواقع 43% من الرجال و7% من السيدات.

وشدد على أن التدخين يدخل في الإصابة بالعديد من الأمراض، مطالبًا المواطنين بضرورة الإقلاع عنه، حفاظًا على صحتهم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة.

وكشف جمال شعبان أن التدخين يتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات في مصر، مشيرًا إلى أن أحدث إحصائية استند إليها تشير إلى ارتباط التدخين بنحو 62% من حالات الوفاة، وهو ما يعكس خطورة هذه العادة وتأثيرها على الصحة العامة.

ولفت إلى أن الأمراض المعدية شهدت تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت تتصدر في الماضي قائمة الأمراض المنتشرة بين المصريين، مؤكدًا أهمية مواجهة عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها التدخين.