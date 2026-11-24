أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الصلاة بملابس البحر بعد سماع أذان الصلاة أثناء وجوده على الشاطئ، موضحًا أن الصلاة تصح إذا توافرت شروط صحتها، وفي مقدمتها الطهارة وستر العورة.

حكم الصلاة بملابس البحر بعد سماع أذان الصلاة أثناء وجوده على الشاطئ

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجاسة، وأن يكون المسلم متوضئًا، وألا تكون هناك نجاسة على جسده أو ملابسه أو موضع الصلاة، مشيرًا إلى ضرورة استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة المفروضة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، فإذا كانت هذه المنطقة مستورة بملابس لا تصف ولا تكشف العورة، فلا مانع من الصلاة بها، حتى لو كانت من ملابس البحر، من الناحية المتعلقة بستر العورة.

وفي سياق متصل، حذر أمين الفتوى من تحويل الصلاة إلى وسيلة للاستعراض أو صناعة محتوى بهدف جذب المشاهدات، مثل الصلاة داخل مياه البحر وتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الصلاة عبادة ينبغي أن تكون خالصة لله، وليست فرصة لإظهار التدين أو صناعة الترند.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الأولى للمصلي، ما دام قادرًا على ذلك، أن يختار مكانًا مناسبًا للصلاة، وأن يرتدي الملابس الملائمة، ويتوجه إلى موضع مخصص للصلاة بدلًا من أدائها داخل مياه البحر أو بطريقة استعراضية، مؤكدًا أن العبادة لها حرمتها ومقصدها، وينبغي أداؤها في أجواء من الخشوع والإخلاص.