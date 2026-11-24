واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة للمواطنين بـ3 مدن جديدة بإجمالي 835 قطعة أرض ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، وذلك بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالجدول الزمني للقرعة.

وقد شملت قرعات اليوم مدن أسيوط الجديدة وحدائق العاشر من رمضان والسويس الجديدة، بإجمالي 835 قطعة أرض، تقدم عليها 7913 مواطنًا، من بينهم 7685 من العملاء و228 من ذوي الهمم، ممن سبق لهم التقدم خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 10 سبتمبر 2026، واستوفوا شروط الحجز.

حيث شهدت فعاليات اليوم الثالث إجراء القرعة لمدينة أسيوط الجديدة على 145 قطعة أرض بالمناطق (1 و2 و3) بمنطقة 375 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 3674 مواطنًا.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، أُجريت القرعة على 604 قطع أراضٍ بالحي 36، بالمجاورتين الثانية والسادسة، تقدم عليها 3705 مواطنًا.

كما تضمنت القرعة بمدينة السويس الجديدة تخصيص 86 قطعة أرض بحي الفيروز، بالمنطقة السابعة، وتقدم عليها 534 مواطنًا.

ومن المقرر استكمال إجراء القرعات العلنية اليدوية غدًا الأربعاء 25 نوفمبر 2026، لمدن طيبة الجديدة وبدر والسادات وناصر الجديدة «غرب أسيوط» وأخميم الجديدة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن.

وتُجرى القرعات بحضور المتقدمين الراغبين في الحضور، مع إتاحة متابعة فعالياتها عبر البث المباشر على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.