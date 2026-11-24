شهدت أسعار الخضروات ارتفاعا في بعض الاصناف اليوم الثلاثاء فيما استقرت أسعار الفواكة .

أسعار الطماطم



وسجل سعر الطماطم اليوم تراوح بين 10 و15 جنيها في الجملة، ليصل إلى الاسواق بين 15 و25 جنيها للكيلو.

سعر البطاطس



فيما وصل سعر البطاطس بين 20 و27 جنيها في الجملة، ليصل الي المستهلك بين 130 و35 جنيها للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية



سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 7 و11 جنيها

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 2.5 و5.5 جنيه

سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 3و6 جنيهات



سعر الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 8 و12 جنيها

أسعار البصل اليوم

سعر البصل الابيض تراوح بين 15 و20 جنيها ليصل إلى الاسواق بين 20 و30 جنيها

سعر البصل الاحمر تراوح بين 15 و20 جنيها ليصل إلى الاسواق بين 20 و30 جنيها

ووصل سعر الكوسة إلى 15 جنيها

سعر الفاصوليا تراوح بين 15 و21 جنيها

أسعار الفلفل

وتراوج سعر الفلفل بين 7 و10 جنيهات ، فيما وصل سعر الفلفل الالوان إلى 35 جنيها

وسجلت الملوخية اليوم من 11 إلى 15 جنيها

سعر الخيار الصوب تراوح بين 12 و15 جنيها

سعر الخيار اللبلدي تراوح بين 7 و11 جنيها

سعر البامية تراوح بين 45 و60 جنيها

سعر البسلة 25 و35 جنيها.



أسعار الفاكهة

تراوح سعر البرتقال أبوسرة بين 12 و18 جنيها في الجملة ليصل إلى اسواق التجزئة بين 20 و25 جنيها للكيلو.

ووصل سعر اليوسفي في الجملة إلى 20 جنيها لاعلى سعر و 10 جنيهات الاقل سعرا



وسجل اقل سعر للتفاح الجولد 50 جنيها للكيلو، فيما سجلت الجوافة 15 جنيها للكيلو، واروح سعر الرمان بين 15 و20 جنيها في الجملة لتصل إلى الاسواق بين 25 و40 جنيها للكيلو.

