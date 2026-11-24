تطلق وزارة الأوقاف فعاليات التصفية النهائية للموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»، الأحد المقبل، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبمشاركة فرق مديريات أوقاف القاهرة والغربية والشرقية، التي تأهلت إلى هذه المرحلة بعد اجتياز التصفيات السابقة.

القرآن الكريم والتفسير وعلومه والعقيدة

وتأتي التصفية النهائية تتويجا لمراحل متتابعة من المنافسة العلمية بين أئمة الوزارة، خضع خلالها المشاركون لاختبارات أشرفت عليها لجان علمية متخصصة، ضمت نخبة من العلماء والمحكمين في مجالات القرآن الكريم، والتفسير وعلومه، والعقيدة، والحديث الشريف وعلومه، والفقه وأصوله، والسيرة النبوية، واللغة العربية، والثقافة العامة، إلى جانب السؤال الابتكاري.

وكانت أكاديمية الأوقاف الدولية قد استضافت المرحلة قبل النهائية، بمشاركة ستة فرق، وأسفرت المنافسات عن تأهل فرق مديريات أوقاف القاهرة والغربية والشرقية؛ لخوض التصفية النهائية والتنافس على لقب الموسم الثالث.

تنمية القدرات العلمية والفكرية والدعوية للأئمة

ويجسد «دوري الأئمة النجباء» اهتمام وزارة الأوقاف بتنمية القدرات العلمية والفكرية والدعوية للأئمة، وصقل مهاراتهم في مختلف فروع المعرفة، وتعزيز روح التنافس العلمي بينهم؛ بما يسهم في إعداد كوادر دعوية مؤهلة، والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي، وتجديد الخطاب الديني على أسس علمية راسخة، وبوعي بقضايا العصر ومتطلباته.

