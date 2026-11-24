تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في مصر، بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها الأسعار أمس الاثنين، وذلك بالتزامن مع تراجع الذهب عالميا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية عالميا 0.3 بالمئة إلى 3619.95 دولار للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3619 دولارا، مما انعكس على السوق المحلية بالتراجع.

تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء :

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6,492 جنيه، بعد أن كان 6,514 جنيه أمس، بانخفاض قدره 22 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 5,680 جنيه، بعد أن كان 5,700 جنيه أمس، بانخفاض قدره 20 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 201,923.77 جنيه، بعد أن كانت 202,608.05 جنيه أمس، بانخفاض قدره 684.28 جنيه.

سجل سعر جنيه الذهب اليوم 45,440 جنيه، بعد أن كان 45,600 جنيه أمس، بانخفاض قدره 160 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة:

ذهب عيار 24: 6492 جنيه للشراء، و6434 جنيه للبيع.

ذهب عيار 22: 5951 جنيه للشراء، و5898 جنيه للبيع.

ذهب عيار 21: 5680 جنيه للشراء، و5630 جنيه للبيع.

ذهب عيار 18: 4869 جنيه للشراء، و4826 جنيه للبيع.

ذهب عيار 12: 3246 جنيه للشراء، و3217 جنيه للبيع.

أونصة الذهب: 201924 جنيه للشراء، و200120 جنيه للبيع.

جنيه الذهب: 45440 جنيه للشراء، و45040 جنيه للبيع.

ورغم تراجع اليوم، مازالت أسعار الذهب أعلى بكثير من أسعار يوم الأحد الماضي، عندما سجل عيار 21 نحو 5,565 جنيها، والجنيه الذهب 44,520 جنيها، وهو ما يؤكد أن القفزة الكبيرة التي حدثت أمس لم يتم محوها بالتراجع الطفيف الذي حدث اليوم حتى الآن.