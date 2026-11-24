تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة حول ​مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وانخفض الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.3 بالمئة إلى 3619.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش بعدما سجل يوم الجمعة أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025، وفقاً لرويترز.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3619 دولارا.



وقال باس كويجمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في ​شركة (دي.إتش.إف كابيتال) "تزامنت في الأسبوع الماضي الإشارات التي تميل للتشديد النقدي ​من الاحتياطي الاتحادي مع تراجع حاد في أسهم شركات الذكاء ⁠الاصطناعي، مما دفع المستثمرين لبيع الذهب لتغطية خسائرهم وتوفير السيولة النقدية.

​ورغم تراجع قدر من هذه الضغوط، فإن المعدن النفيس ربما يظل تحت ​الضغط في ظل توقعات بمزيد من التشديد في السياسة النقدية".



وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته ​لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا ​يدر عائدا.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 93.5 بالمئة أن يتم رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ‌اجتماع ⁠السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في ديسمبر، بينما تتوقع بنسبة 6.5 بالمئة رفع الفائدة 50 نقطة أساس.

وقال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الاثنين إن استمرار ارتفاع التضخم يدفع البنك المركزي الأمريكي نحو تشديد ​السياسة النقدية، مؤكدا ​في الوقت نفسه ⁠أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة.

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك ​الشخصي الأمريكي غدا الأربعاء، وهو مؤشر مهم يراقبه البنك ​المركزي عن ⁠كثب. ويستهدف البنك معدلا للتضخم عند اثنين بالمئة.

وتظهر البيانات مزيدا من التباطؤ في نمو أنشطة الأعمال الأمريكية خلال نوفمبر تشرين الثاني، إذ ألقت الأسعار المرتفعة بظلالها على الطلبات ⁠الجديدة، ​بينما حدت قيود القدرة الإنتاجية من حجم ​الإنتاج، لكن النشاط العام ظل صامدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 42.23 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.7 بالمئة ​إلى 1288.75 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 882.35 دولار.