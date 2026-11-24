سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء انخفاضا واضحًا بالبورصة والأسواق ، حيث تراجع كيلو الدواجن البيضاء حوالى 10 جنيهات لتسجل 63 جنيهًا بدلا من 73 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 5 جنيهات، حيث وصل سعر الكيلو لـ 63 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة لـ 58 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 80 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات أمس وتصل للمستهلك 90 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 110 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 128 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 170 و 200 جنيهًا في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

من جانبه ، قال الدكتور طارق سليمان رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك تراجع في اسعار الاعلاف

بنسبة 40% ونعيش استقرار منذ ثلاث أعوام.

وتابع الدكتور طارق سليمان رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن هناك زيادات ملحوظة في الانتاج اللحوم والالبان والداوجن، مشيرا إلى أن هناك فائض للتصدير في الدجاج والبيض.

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن لا يوجد أي زيادة في الاسعار اللحوم والداوجن في الأسواق، مؤكدا أن منافذ الدولة ووزارة الزراعة والتموين توفر اللحوم لعمل التوازن في السوق.