قال الدكتور طارق سليمان رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك تراجع في اسعار الاعلاف بنسبة 40% ونعيش استقرار منذ ثلاث أعوام.



وتابع الدكتور طارق سليمان رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن هناك زيادات ملحوظة في الانتاج اللحوم والالبان والداوجن، مشيرا إلى أن هناك فائض للتصدير في الدجاج والبيض.

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن لا يوجد أي زيادة في الاسعار اللحوم والداوجن في الأسواق، مؤكدا أن منافذ الدولة ووزارة الزراعة والتموين توفر اللحوم لعمل التوازن في السوق.