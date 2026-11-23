أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، دعمه الكامل لمشروع المجمع الطبي بجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن الجامعة تمضي بخطوات جادة نحو إنشاء واحد من أكبر الصروح الطبية في جنوب القاهرة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكشف رئيس جامعة العاصمة لصدي البلد، موعد بدء تشغيل العيادات بالمجمع الطبي الجديد في منطقة حلوان.

وأوضح أنه من المقرر بدء تشغليها مع بداية العام المقبل، على أن يتم استكمال تشغيل باقي مكونات المجمع تدريجيًا في مراحل لاحقة

وتابع أن مشروع المجمع الطبي بجامعة حلوان يُعد أكبر مشروع تنفذه الجامعة في تاريخها، حيث يقام ليضم نحو 1600 سرير في مختلف التخصصات الطبية، بما يتيح تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأشار إلى أن المجمع الطبي سيشمل أيضًا مستشفى متكاملًا للطلبة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية المناسبة لطلاب الجامعة، إلى جانب خدمة المواطنين في المناطق المحيطة.

وأضاف أن المجمع الطبي الجديد يستهدف خدمة ما يقرب من 8 ملايين مواطن في مناطق جنوب القاهرة وحتى شمال الصعيد، وهي مناطق تعاني منذ سنوات من نقص المستشفيات الجامعية القادرة على تقديم خدمات طبية متطورة تواكب الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وشدد الدكتور السيد قنديل على أن المجمع الطبي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى لجامعة العاصمة، ويأتي في مقدمة أولويات الجامعة، لما يمثله من إضافة نوعية للمنظومة الصحية والتعليم الطبي، ودوره المرتقب في تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب الكليات الطبية.

وأكد رئيس الجامعة استمرار الزيارات الميدانية والمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان الالتزام بمعدلات الإنجاز المستهدفة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتجهيز، بما يتناسب مع حجم المشروع وأهميته ودوره في خدمة المجتمع.

ويُعد المجمع الطبي بجامعة العاصمة أحد أكبر المشروعات الطبية والتعليمية، حيث يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، بما يعزز قدرة الجامعة على تقديم خدمات طبية متطورة، ويسهم في دعم القطاع الصحي وخدمة أهالي القاهرة الكبرى والمناطق المجاورة.