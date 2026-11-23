تشعر بعض النساء بالتعب والإرهاق بعد الاستحمام بالماء الساخن، وقد يصاحب ذلك دوخة أو خمول أو تسارع ضربات القلب، رغم أن الاستحمام يفترض أن يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من التوتر.

ويرتبط هذا الشعور في كثير من الأحيان بتأثير الحرارة المرتفعة على الأوعية الدموية وضغط الدم، خاصة عند الاستحمام لفترة طويلة أو في حمام سيئ التهوية. لكن تكرار التعب بعد الاستحمام قد يشير أحيانًا إلى وجود مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

لماذا نشعر بالتعب بعد الاستحمام بالماء الساخن؟

الاستحمام بالماء الساخن

تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تمدد الأوعية الدموية الموجودة بالقرب من سطح الجلد، وهو ما يساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ومع زيادة مدة الاستحمام، قد يفقد الجسم جزءًا من السوائل بسبب التعرق، ما يزيد الشعور بالإرهاق والدوخة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انخفاض ضغط الدم.

7 أسباب للشعور بالتعب بعد الاستحمام بالماء الساخن

1. انخفاض ضغط الدم

يعد انخفاض ضغط الدم من أبرز الأسباب المحتملة للشعور بالدوخة والتعب بعد الاستحمام بالماء الساخن.

فعندما تتمدد الأوعية الدموية بسبب الحرارة، قد ينخفض ضغط الدم، ويقل تدفق الدم إلى المخ بصورة مؤقتة، ما يسبب الدوار أو الشعور بالضعف، خاصة عند الوقوف فجأة بعد الانتهاء من الاستحمام.

2. الجفاف ونقص السوائل

قد يؤدي الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة إلى زيادة التعرق، خاصة إذا كانت درجة حرارة الحمام مرتفعة.

وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، فقد تظهر أعراض مثل العطش والصداع وجفاف الفم والتعب والدوخة.

وتزداد احتمالات ذلك لدى الأشخاص الذين لا يشربون الماء بانتظام أو يعانون من فقدان السوائل لأسباب أخرى.

3. ارتفاع درجة حرارة الجسم

يساعد الماء الساخن على رفع درجة حرارة الجلد، وقد يشعر الجسم بالإجهاد عندما يستمر التعرض للحرارة لفترة طويلة.

ويحتاج الجسم بعد الاستحمام إلى التخلص من الحرارة الزائدة والعودة إلى درجة حرارته الطبيعية، وقد يصاحب ذلك شعور بالخمول أو الرغبة في الراحة.

4. الاستحمام لفترة طويلة

قضاء وقت طويل تحت الماء الساخن قد يزيد تأثير الحرارة على الدورة الدموية، ويؤدي إلى الشعور بالإرهاق، خاصة لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو اضطرابات ضغط الدم.

لذلك يفضل تقليل مدة الاستحمام وتجنب استخدام الماء شديد السخونة.

5. فقر الدم ونقص الحديد

قد يكون التعب المتكرر بعد الاستحمام أكثر وضوحًا لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم، لأن نقص الهيموجلوبين يقلل قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

ومن الأعراض المصاحبة لفقر الدم الشعور بالتعب المستمر وشحوب البشرة والصداع وخفقان القلب وضيق التنفس عند بذل المجهود.

ولا يعني الشعور بالتعب بعد الاستحمام وحده وجود أنيميا، لكن تكرار الأعراض يستدعي إجراء الفحوصات المناسبة.

6. انخفاض مستوى السكر في الدم

قد يشعر بعض الأشخاص بالضعف أو الدوخة بعد الاستحمام، خاصة إذا كانوا يعانون من انخفاض سكر الدم أو لم يتناولوا الطعام لفترة طويلة.

وقد يصاحب انخفاض السكر التعرق والرعشة والجوع الشديد وخفقان القلب، ويكون الأمر أكثر أهمية لدى مرضى السكري الذين يستخدمون الأنسولين أو بعض الأدوية الخافضة للسكر.

7. مشكلات تنظيم ضغط الدم والدورة الدموية

قد يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في تنظيم ضغط الدم عند الانتقال من وضع الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، وهي حالة تعرف بانخفاض ضغط الدم الانتصابي.

وتزيد الحرارة المرتفعة من احتمالات ظهور الدوخة لدى هؤلاء الأشخاص، خاصة عند الخروج من الحمام والوقوف بسرعة.

متى يكون التعب بعد الاستحمام علامة خطر؟

إذا كان التعب بسيطًا ويختفي بعد الراحة وشرب الماء، فقد يكون مرتبطًا بارتفاع حرارة الماء أو طول مدة الاستحمام.

لكن يجب الانتباه إذا تكرر الشعور بالإرهاق أو صاحبه أحد الأعراض التالية:

- دوخة شديدة أو إغماء.

- خفقان القلب بصورة متكررة.

- ضيق التنفس أو ألم الصدر.

- صداع شديد أو اضطراب الرؤية.

- ضعف شديد لا يتحسن بعد الراحة.

ويحتاج الإغماء أو ألم الصدر أو ضيق التنفس الشديد إلى تقييم طبي عاجل.

كيف تتجنبين التعب بعد الاستحمام بالماء الساخن؟

يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتقليل احتمالات الدوخة والإرهاق:

1. استخدمي الماء الدافئ بدلًا من الماء شديد السخونة.

2. قللي مدة الاستحمام وتجنبي البقاء تحت الماء الساخن لفترات طويلة.

3. اشربي كمية مناسبة من الماء على مدار اليوم.

4. احرصي على تهوية الحمام جيدًا.

5. تجنبي الوقوف المفاجئ بعد الانتهاء من الاستحمام.

6. اجلسي قليلًا إذا شعرت بالدوخة أو الضعف.

7. تجنبي الاستحمام بالماء الساخن عند الشعور بالجفاف أو الإرهاق الشديد.

ما الفحوصات المطلوبة إذا تكرر التعب بعد الاستحمام؟

إذا أصبح الشعور بالتعب متكررًا أو شديدًا، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لقياس ضغط الدم، وقد يطلب صورة دم كاملة للكشف عن فقر الدم، وقياس مستوى السكر، أو إجراء فحوصات أخرى حسب الأعراض والتاريخ الصحي.