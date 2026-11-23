كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توريد الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل محطة الضبعة النووية من المقرر أن يتم خلال شهري مايو أو يونيو المقبلين، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة وتأمين عمليات نقله وإرساله واستقباله داخل موقع المشروع.

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على هامش مشاركته في فعاليات الاحتفالية السنوية السادسة للطاقة النووية بموقع المحطة النووية بالضبعة، أن موعد توريد الوقود يرتبط باستكمال التجهيزات والإجراءات الفنية والتأمينية الخاصة بعملية النقل والاستقبال.

وشهدت الاحتفالية، التي تتزامن مع مرور 50 عامًا على إنشاء هيئة المحطات النووية، حضور اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، والدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من مسؤولي المشروع والقائمين على تنفيذ المحطة من الجانبين المصري والروسي.

وأكد عصمت أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاستدامة البيئية، باعتبارها مصدرًا نظيفًا للطاقة لا ينتج عنه انبعاثات كربونية أثناء توليد الكهرباء، بما يسهم في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من تداعيات التغير المناخي.