في حياة كل إنسان مفقودات تترك في نفسه أثرًا سلبيًا، ومنها ما يترك أثرًا لا يمحوه الزمن حتى مع النسيان والاعتياد على الافتقاد؛ فقد تكون أشياء مادية عزيزة، أو مقتنيات ارتبطت بمراحل جميلة من عمره، أو أماكن وأوقات وأشخاصًا حملوا ذكريات لا تتكرر.... وحتى إن عُوّضت تلك الأشياء، خاصة المادية منها، بمثلها أو بما هو أفضل منها، تظل الذكرى الجميلة مرتبطة بالأصل لا بالبديل.

قيمة الأشياء المادية ليست دائمًا في امتلاكها أو اقتنائها، بل فيما تحمله من مشاعر وتجارب وارتباطات وذكريات.... ولكل إنسان نصيب من الفقد لا بد أن يصيبه في رحلة حياته، وكأن بعض المفقودات تكون فداءً لغيرها، أو صرفًا لبلاء أكبر، وربما كان فقد شيء عزيز ماديًا أهون من فقد إنسان عزيز لا يعوّضه شيء.

المفقودات لا تقتصر على الأشياء والأشخاص، فهناك فقد من نوع آخر، وهو أن تفقد صفات جميلة كنت تعرفها في إنسان؛ فتفتقد طيبته أو وفاءه أو صدقه أو نقاء تعامله، بعدما تحل محلها صفات سلبية لم تعهدها فيه من قبل.... فالإنسان الذي تعرفه منذ سنين قد تتبدل طباعه وتتأثر شخصيته بتجاربه ومواقفه وما يمر به من نجاحات وإخفاقات وخيبات.... ومع مرور الزمن تنكشف المعادن الحقيقية، وقد تظهر في بعض الأشخاص صفات لم تكن واضحة، بينما تتوارى في آخرين خصال كنا نظنها جزءًا أصيلًا من تكوينهم.... فليست كل عشرة تضمن ثبات الود، ولا كل صورة جميلة نحتفظ بها عن إنسان تظل مطابقة لحقيقته إلى الأبد.

وفي النهاية، النضج ليس أن نتمسك بكل ما فقدناه، ولا أن نبحث عن بديل يعيد إلينا الماضي بحذافيره؛ لأننا لن نستطيع حتى لو أوجدنا ما قد يشبه الذي فقدناه.... علينا أن نتعلم كيف نتقبل أن بعض الأشياء لا تتكرر، وأن بعض الأشخاص لا يعودون كما عرفناهم، وأن بعض الخسارات، على قسوتها، قد تكون أهون من خسارات أخرى أصعب وأكبر لم نكن نحتملها.... نحفظ الذكريات دون أن نسجن أنفسنا فيها، ونقدّر ما كان جميلًا دون أن ننكر ما أصبح عليه الواقع، وندرك أن الحياة لا تمنحنا كل ما نريد، لكنها تمضي بنا بما نكسبه وما نفقده، حتى نتعلم أن قيمة ما تبقى في أيدينا لا تقل أهمية عما غادرها.