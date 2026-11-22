خرجت عجلة واحدة من بوجي إحدى عربات قطار بضائع عن القضبان أثناء سيره بنطاق مدينة العياط بمحافظة الجيزة، قبل قليل؛ ما تسبب في توقف القطار لحين التعامل مع الموقف، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

​انتقلت القيادات الأمنية ومسؤولو هيئة السكة الحديد وفرق الطوارئ والصيانة، وفور تلقي البلاغ، إلى موقع الحادث مدعومين بالمعدات اللازمة، حيث تبين خروج إحدى عجلات البوجي لإحدى عربات البضائع عن شريط السكة الحديد.

استئناف الحركة

​وتمكنت فرق الصيانة والأوناش التابعة لهيئة السكة الحديد من رفع العجلة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي على القضبان في وقت قياسي، مع التأكد من سلامة السكة والفلنكات، ليستأنف القطار رحلته وتعود حركة القطارات إلى طبيعتها دون أي تأثير يُذكر على جدول التشغيل.