سجل سعر الذهب اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 ارتفاعًا محدودًا خلال التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة، بعدما صعدت الأسعار بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستويات بداية الأسبوع الجاري، وسط زيادة ملحوظة في الطلب على شراء المعدن الأصفر، مع اتجاه المستهلكين إلى استغلال التراجعات السعرية الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك رغم استمرار الإجازة الأسبوعية وتوقف التداولات في البورصات العالمية، بينما لا يزال الذهب متأثرًا بموجة الهبوط الحادة التي دفعته إلى خسارة أكثر من 2200 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال مارس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 7650 جنيهًا.



آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 5535 جنيهًا، وجاءت أسعار الأعيرة والجنيه الذهب والأوقية وفق آخر تحديث على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 5535 جنيهًا للشراء و6268 جنيهًا للبيع.

سجل نحو 5535 جنيهًا للشراء و6268 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22: بلغ نحو 5798 جنيهًا للشراء و5746 جنيهًا للبيع.

بلغ نحو 5798 جنيهًا للشراء و5746 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 21: سجل نحو 5535 جنيهًا للشراء و5485 جنيهًا للبيع.

سجل نحو 5535 جنيهًا للشراء و5485 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4722 جنيهًا للشراء و4701 جنيه للبيع.

وصل إلى 4722 جنيهًا للشراء و4701 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14: بلغ نحو 3690 جنيهًا للشراء و3656 جنيهًا للبيع.

بلغ نحو 3690 جنيهًا للشراء و3656 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 44.28 ألف جنيه للشراء و43.88 ألف جنيه للبيع.

سجل نحو 44.28 ألف جنيه للشراء و43.88 ألف جنيه للبيع. سعر أوقية الذهب: بلغ نحو 3538 دولارًا للشراء و3537 دولارًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 يرتفع مع زيادة الطلب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المستهلكين، نحو 5535 جنيهًا للشراء و5485 جنيهًا للبيع، في تحرك يعكس زيادة الطلب على المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة، رغم استمرار حالة الترقب بشأن اتجاه الأسعار العالمية.

وارتفع الجرام بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستوياته في بداية الأسبوع الجاري، بينما بلغت خسائر الذهب خلال الأسبوع نحو 190 جنيهًا في المتوسط، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم الارتفاع المحدود المسجل خلال التعاملات المسائية.

ويأتي الإقبال على الشراء عقب موجة التراجع الأخيرة، إذ اتجهت شريحة من المستهلكين إلى اقتناص المستويات السعرية المنخفضة، الأمر الذي ساهم في دعم الأسعار محليًا خلال فترة توقف التداولات العالمية.

خسائر الذهب تتجاوز 2200 جنيه من قمة مارس

لا يزال الذهب بعيدًا عن أعلى مستوى سجله خلال مارس الماضي، عندما وصل سعر جرام عيار 21 إلى نحو 7650 جنيهًا، إذ فقد المعدن الأصفر أكثر من 2200 جنيه مقارنة بتلك القمة السعرية.

وتعكس هذه الخسائر حجم التراجع الذي شهده الذهب خلال الفترة الماضية، رغم محاولات التعافي المحدودة التي تظهر بين الحين والآخر، مع استمرار تأثر الأسعار بالتغيرات العالمية وحركة الطلب داخل سوق الصاغة.

وتظل مستويات الأسعار الحالية محل متابعة من جانب المستهلكين، خاصة مع استمرار التذبذب بين ضغوط الهبوط العالمية والعوامل المحلية الداعمة للشراء.



زيادة الطلب ترفع أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الأوقية

جاء ارتفاع أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع توقف التداولات في البورصات العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية، بعدما أنهت أوقية الذهب تعاملات الأسبوع قرب مستوى 3538 دولارًا، متكبدة خسائر بلغت نحو 347 دولارًا خلال أسبوع واحد، بنسبة تراجع وصلت إلى 8.9%.

وتُعد هذه الخسارة الأسبوعية الأكبر منذ مارس الماضي، ما يعكس قوة موجة الهبوط التي تعرض لها المعدن النفيس عالميًا، ويضع الأسواق أمام حالة من الترقب بشأن الاتجاه المقبل للأسعار مع استئناف التداولات.

وفي المقابل، شهدت محلات الصاغة ارتفاعًا في الطلب على شراء الذهب عقب موجة الانخفاض الأخيرة، مع توجه بعض المستهلكين إلى الاستفادة من الأسعار المتراجعة، وهو ما ساهم في دفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع رغم استقرار الأوقية عند مستويات إغلاق الأسبوع.

الدولار وأسعار الفائدة يحددان اتجاه الذهب عالميًا

تترقب الأسواق عودة التداولات العالمية لتحديد المسار الجديد لأوقية الذهب، في ظل استمرار تأثير قوة الدولار الأمريكي والتغيرات في توقعات أسعار الفائدة على حركة المعدن الأصفر.

وتؤثر قوة العملة الأمريكية عادةً على جاذبية الذهب لدى المستثمرين، كما تظل توقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة من العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار والطلب على المعدن النفيس.

وعلى المستوى المحلي، لا تتوقف حركة الأسعار على التطورات العالمية وحدها، إذ تلعب مستويات الطلب والعرض داخل محلات الصاغة دورًا مهمًا في تحديد الأسعار المتداولة، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار.

ويعكس ارتفاع الذهب خلال الإجازة الأسبوعية أهمية العوامل المحلية في تشكيل حركة التسعير، خصوصًا عندما تتزايد رغبة المستهلكين في الشراء خلال فترات التراجع، بالتزامن مع غياب التداولات العالمية.



توقعات سعر الذهب بعد استئناف التداولات العالمية

تتجه الأنظار إلى بداية تعاملات البورصات العالمية لمعرفة ما إذا كانت أوقية الذهب ستواصل التراجع أم ستشهد محاولة للتعافي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الأسبوع.

ومن المنتظر أن تظل تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب مستويات الطلب على الذهب، من أبرز العوامل التي تحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي مصر، ستظل حركة الشراء داخل محلات الصاغة عنصرًا مؤثرًا في تحديد مستويات التسعير، خاصة مع استمرار توجه بعض المستهلكين إلى اقتناص الفرص السعرية بعد موجة الهبوط الأخيرة.