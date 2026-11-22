يعد الإفراط في تناول الملح من العادات الغذائية التي قد تؤثر سلبا على صحة الجسم، خاصة ضغط الدم، إذ يرتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم باحتباس السوائل وزيادة الضغط على الأوعية الدموية، وهو ما قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته مع مرور الوقت.

وقد يساعد تقليل الملح في الطعام لمدة أسبوع على بدء تحسن توازن السوائل في الجسم لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين يستهلكون كميات كبيرة منه يوميا، إلا أن مقدار التغير في ضغط الدم يختلف حسب الحالة الصحية والعادات الغذائية ومدى حساسية الجسم للصوديوم.

ماذا يحدث لضغط الدم عند تقليل الملح لمدة أسبوع؟

عند تقليل تناول الملح، يتراجع مقدار الصوديوم الذي يحصل عليه الجسم، ما قد يساعد الكلى على التخلص من كمية أكبر من الصوديوم والمياه، ويخفف احتباس السوائل، وقد ينعكس ذلك على مستويات ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه أو لديهم حساسية تجاه الملح.

وقد يلاحظ بعض الأشخاص تحسنا في قراءات ضغط الدم خلال أيام، بينما يحتاج آخرون إلى فترة أطول حتى تظهر نتائج ملحوظة، كما أن تقليل الملح لا يغني عن تناول الأدوية الموصوفة لمرضى الضغط.

فوائد تقليل الملح على صحة الجسم

لا يقتصر تأثير تقليل الملح على ضغط الدم فقط، بل قد يساعد في الحد من احتباس السوائل والشعور بالانتفاخ لدى بعض الأشخاص، كما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه والبروتينات الصحية.

ويرتبط الإفراط في تناول الصوديوم بزيادة العبء على الكلى، لذلك فإن الاعتدال في استهلاك الملح يعد من العادات المهمة للحفاظ على صحة الكلى والقلب.

كيف تقلل الملح في الطعام بطريقة سهلة؟

يمكن تقليل الملح تدريجيا من خلال تجنب إضافة كميات كبيرة منه أثناء الطهي، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمخللات والوجبات الجاهزة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، مع الاستعانة بالليمون والثوم والأعشاب والتوابل لتحسين مذاق الطعام.

كما ينصح بقراءة الملصقات الغذائية قبل شراء المنتجات، لأن بعض الأطعمة قد تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم رغم أن مذاقها لا يبدو شديد الملوحة، ويعد تقليل الملح خطوة مهمة للحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الصحية.

المصدر cleveland clinic