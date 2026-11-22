كشف المهندس المصري علي عبدالله عيسى، تفاصيل نجاحه في إنقاذ مبنى مائل وإعادته إلى وضعه الطبيعي، رغم صدور قرار رسمي بإزالته، وذلك باستخدام تقنية هندسية تُعرف باسم «نظام الزحف»، في تجربة لافتة تحدث عنها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

وأوضح عيسى أنه اعتمد على نظام الزحف لتحريك المبنى تدريجيًا وتدويره حتى استعاد وضعه الطبيعي، لافتًا إلى أن إنزاله رأسيًا لم يكن ممكنًا بسبب ارتكازه على 12 قاعدة خرسانية.

وأشار إلى أن اللجنة الهندسية التي سبق أن أوصت بإزالة المبنى عادت لمعاينته عقب انتهاء أعمال التدعيم والتعديل، وأفادت بأن نسبة جاهزيته بلغت 97.5%، مؤكدًا أن المعاينة الظاهرية لم تكشف عن وجود أي شروخ أو تصدعات، بحسب تصريحاته.

وأضاف المهندس أنه استخدم نحو 3 أطنان من الحديد، ونفذ 6 أعمدة إضافية لتدعيم المبنى، فضلًا عن إنشاء خوازيق والعمل على تقوية الأساسات، بما ساهم في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي.

وفي مفاجأة لافتة، كشف عيسى أن التكلفة الإجمالية للعملية، بما شملته من إجراءات قانونية وأوراق رسمية، بلغت نحو 500 ألف جنيه فقط، موضحًا أنه أنجز المشروع بمساعدة مجموعة من العمال، دون الاستعانة بمهندسين آخرين.