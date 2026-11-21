أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري الانتهاء من وضع ومراجعة مناهج الترم الثاني 2027 المقرر تدريسها لطلاب المدارس في الفصل الدراسي الثاني 2027

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن منهج رياضيات 3 ابتدائي المثير للجدل من بين مناهج الترم الثاني 2027 التي يتم اعدادها ومراجعتها الآن ، بعد أن أثار منهج الترم الاول جدلا واسعا وشكاوى من صعوبته .

وأوضح المصدر أن مناهج الترم الثاني 2027 يتم مراجعتها من جانب خبراء مناهج متخصصين، مشددا على أنه يتم مراعاة الإطار العام لكل منهج وتحديد نواتج التعلم المرجوة من كل منهج ، وأن يناسب كل منهج المرحلة العمرية للصف الدراسي المقرر تدريسه لها

وزارة التربية والتعليم : تم تطوير منهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني

و كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني للصفين الثاني والثالث الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم تدريس مناهج الرياضيات الجديدة للصفين الثاني والثالث الابتدائي باللغة العربية في المدارس العربية، وباللغة الإنجليزية للطلاب الدارسين باللغة الإنجليزية

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليابان تعد من أفضل خمس دول عالميًا في مجال التعليم، وتمتلك خبرات متميزة في الرياضيات والتكنولوجيا، وهو ما يدفع الوزارة للاستفادة من هذا النموذج التعليمي الناجح في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين البلدين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة يتم وفق مخرجات التعلم اليابانية، مؤكة وجود تنسيق وتواصل دائم بين الوزارة والخبراء اليابانيين ووزارة التعليم اليابانية، بما يضمن تطبيق أحدث النظم التعليمية العالمية وإعداد الطلاب بمهارات تتواكب مع متطلبات المستقبل.

موعد الترم الثاني 2027 في المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2027 في المدارس من يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تُعقد امتحانات الترم الثاني 2027 لصفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الثاني من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.