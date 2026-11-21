أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتعاون مع الديمقراطيين في عدد من الملفات، من بينها الرعاية الصحية وصناعة السينما والتليفزيون وتنظيم الرياضة الجامعية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إنه منفتح على التوصل إلى نظام رعاية صحية جيد، مشيرًا إلى إمكانية صياغة حل يجمع بين مقترحات الطرفين، ويحظى بدعم واسع من الجمهوريين، وربما يحقق نتائج أفضل من العمل مع الجمهوريين وحدهم.

وتطرق إلى جهود إدارته بالتعاون مع الكونجرس لتشجيع تصوير المزيد من الأفلام والبرامج التليفزيونية داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى مشروع قانون «إنعاش صناعة السينما والتليفزيون والترفيه»، وقال إن المشروع يحظى بدعم واسع من الحزبين.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التعاون مع الديمقراطيين بشأن تشريع يضع معايير وطنية لحقوق استخدام الاسم والصورة والهوية الشخصية للرياضيين في الجامعات، محذرًا من أن الجامعات قد تواجه صعوبات مالية كبيرة إذا لم يتم التوصل إلى قانون ينظم هذه المسألة، في ظل دفع بعضها رواتب تصل إلى 12 مليون دولار سنويًا للاعبي كرة القدم الأمريكية في مركز لاعب الوسط.

وأضاف أنه أجرى اتصالات مع ديمقراطيين في الكونجرس عقب المكاسب الكبيرة التي حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من الشهر الجاري، دون أن يحدد أسماء المشرعين الذين تواصل معهم.

وكان ترامب قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على التعاون مع الديمقراطيين بشأن إصلاح قوانين الهجرة، إلا أن اختياره ستيفن ميلر لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض اعتبره كثير من الديمقراطيين مؤشرًا على صعوبة التوصل إلى تسوية.

وأشار ترامب إلى أن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، يتمتعان بالذكاء، وأنهما سيعملان معه في نهاية المطاف بعد استخدام حق النقض ضد عدد كافٍ من مشروعات القوانين، مضيفًا أن التعاون قد يتيح إنجاز المزيد من الملفات، بعد أن واجه صعوبات في التعامل مع بعض الجمهوريين.