نجحت شركة كوم أمبو للبترول، التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بالتعاون مع شريكها الاستثماري شركة «ميديتيرا إنرجي» الكندية، في استعادة النشاط الاستثماري والإنتاجي بمنطقة حقل البركة في كوم أمبو بمحافظة أسوان، وإحياء العملية الإنتاجية للبترول الخام مرة أخرى، في خطوة جديدة لإحياء الإنتاج المحلي من البترول بصعيد مصر تدريجيًا.

وارتفع إجمالي إنتاج الشركة بنسبة 180%؛ عقب نجاح حفر البئر التنموية «البركة-19» ووضعها على الإنتاج، لتصل معدلات الإنتاج الإجمالية الحالية للشركة إلى أكثر من 600 برميل بترول يوميًا.

ومن جهته، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن كل برميل بترول إضافي يتم إنتاجه له قيمة في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تعظيم الإنتاج من جميع الحقول والمناطق البترولية، وعدم إغفال أي فرصة يمكن أن تسهم في إضافة إنتاج جديد، مهما كان حجمه.

وأشار الوزير إلى أن نجاح استعادة الإنتاج بمنطقة كوم أمبو يؤكد أهمية مواصلة العمل على تنمية الحقول القائمة، وإعادة إحياء المناطق التي توقفت بها الأنشطة، من خلال توفير المقومات اللازمة لاستئناف الاستثمار والحفر والإنتاج، لافتًا إلى أن عودة الشركاء الأجانب لضخ استثمارات جديدة؛ تمثل عنصرًا مهمًا في تسريع وتيرة تنمية الحقول واستغلال مواردها.

وأضاف أن تجربة حقل البركة تعكس المردود المباشر لاستعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة، بما يترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال استئناف العمليات وإضافة إنتاج جديد، مؤكدًا أهمية مواصلة هذه الجهود بمختلف مناطق الامتياز في مصر.

وفي هذا الإطار، تواصل شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول تنفيذ خططها لتنشيط وإحياء النشاط البترولي بصعيد مصر، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتسريع استغلال الموارد البترولية الواعدة وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال:

- التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بمناطق امتيازها، والعمل على استكمال إجراءات طرح منطقة شمال البركة.

- إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال نظام المناطق المفتوحة (Open Blocks)؛

جدير بالذكر أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تفقد في أغسطس الماضي حقل البركة بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، لمتابعة استئناف أعمال الحفر وصيانة الآبار، بعد توقف النشاط والإنتاج بالمنطقة منذ عام 2022، وذلك عقب بدء شركة ميديتيرا الكندية ضخ استثمارات جديدة ووصول جهاز الحفر إلى المنطقة.