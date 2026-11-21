قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك العديد من الاستحقاقات المؤجلة المتعلقة بقطاع غزة، والتي كان من المفترض تنفيذها ضمن المرحلة التالية من خطة السلام، وفي مقدمتها المهام التنفيذية لمجلس السلام، ودخول اللجنة التكنوقراطية الموجودة في القاهرة إلى القطاع، لتسلم المهام من حركة حماس، والبدء في تنفيذ الخطوات التدريجية المتفق عليها.

وأضاف فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن من بين هذه الاستحقاقات أيضًا تشكيل القوة الدولية بمقتضى القرار الصادر عن مجلس الأمن، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأجلت بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض الحكومة الإسرائيلية الانصياع للواقع.

وأوضح أن النقاشات المتعلقة بسلاح حركة حماس شهدت تحولًا، بعدما انتقل الحديث من نزع السلاح إلى تخزينه لحين تسليمه إلى جهة فلسطينية في وقت لاحق، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي تستند إلى القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات كان من المفترض أن تتم بصورة تدريجية ومرحلية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التطورات التي شهدتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، عقب إجراء الانتخابات، دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى تصعيد عسكري غير مبرر، متوقعًا أن يكون هذا التصعيد مرتبطًا باعتبارات الداخل الإسرائيلي، في ظل حالة التأزم وعدم الاستقرار السياسي التي تعيشها إسرائيل.

وأكد فهمي أن المشهد السياسي الإسرائيلي لا يزال مأزومًا، وأن حالة عدم الاستقرار لن تنتهي في وقت قصير، موضحًا أنه حتى في حال نجاح الجنرال آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فإنها قد تكون حكومة غير مستقرة أو حكومة طوارئ ومرحلية لفترة من الوقت.

ولفت إلى أنه في حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، سيعود إلى رئيس الدولة لإعلان عدم قدرته على ذلك، ليتم تكليف بنيامين نتنياهو، وإذا فشل الأخير أيضًا، فقد يتم تكليف شخصية ثالثة، مرجحًا أن يكون أفيجدور ليبرمان أحد الأسماء المطروحة.

وشدد فهمي على ضرورة عدم الانشغال بالتطورات الداخلية الإسرائيلية عن الأوضاع في غزة، باعتبارها القضية الأساسية، مشيرًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي يتضمن اغتيالات، من بينها اغتيال قائد لواء رفح، فضلًا عن التحريك المستمر للخط الأصفر، بما يؤدي إلى توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي داخل القطاع.

وأوضح أن إسرائيل باتت تكتسب مساحات جديدة من الأراضي في قطاع غزة، لترتفع نسبة سيطرتها إلى أكثر من 70% من مساحة القطاع، بعدما كانت تتراوح بين 65 و70%، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل خطورة كبيرة على مستقبل الأوضاع في غزة، وعلى تنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة السلا