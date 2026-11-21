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أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بوصول شاب مصاب برصاص مسيّرة للاحتلال في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان قد استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و736 شهيدا، و176 ألفا و194 مصابا منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.

وفي الضفة الغربية، احتجزت قوات الاحتلال 6 شبان في منطقة قريبة من منطقة عقبة حسنة غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال احتجزت الشبان في منطقة "تحت الجسر" المدخل الرئيس الواصل للريف الغربي الذي يضم بلدتي بتير ونحالين، وقريتي حوسان ووادي فوكين مع تواجد مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون ودورا القرع شمال رام الله، كما اندلعت مواجهات مع المستوطنين شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وقرية ودورا القرع شمال مدينة البيرة، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان ومستوطنين، وتصدى شبان لهجوم مستوطنين على محيط المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله، وأجبروهم على المغادرة.