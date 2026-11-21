في ليلة استثنائية امتزجت فيها مشاعر الفرحة والبهجة، أحيا النجم مصطفى قمر حفل زفاف فريدة عاطف عوض ابنة النجمة رانيا فريد شوقي، وسط حضور لعدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، في أجواء احتفالية عكست حالة المحبة والترابط التي تجمع أصدقاء الوسط الفني.



ووصف مصطفى قمر حفل الزفاف بأنه "مظاهرة حب" للفنانة رانيا فريد شوقي، في تعبير يعكس حجم المحبة والتقدير الذي تحظى به، خاصة في ظل علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما منذ سنوات، والتي ظهرت بوضوح من خلال أجواء الحفل وفرحة مصطفى الكبيرة بمشاركته في تلك المناسبة السعيدة.



ولم يكتف مصطفى قمر بإحياء الحفل، بل كان أحد أبرز نجوم الليلة، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه التي أشعلت أجواء الفرح، وسط تفاعل كبير من الحضور والفنانين، الذين شاركوه الغناء والرقص، لتتحول القاعة إلى مساحة من البهجة والطاقة الإيجابية.



وظهرت علامات السعادة على مصطفى قمر طوال فقرات الحفل، وحرص على مشاركة رانيا فريد شوقي فرحتها بزفاف ابنتها، في مشهد عكس المعنى الحقيقي للصداقة والوقوف بجانب الأصدقاء في مناسباتهم الخاصة، خاصة أن العلاقة التي تجمعهما تتجاوز حدود الزمالة الفنية إلى صداقة قوية يسودها الود والاحترام المتبادل.

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شهد حفل الزفاف حضور كبير من نجوم الفن، منهم ليلى علوي، الهام شاهين، جميلة عوض، صابرين، ناهد السباعي، أحمد سعد، حماده هلال، محمد جمعة، نرمين الفقي، أشرف زكي وروجينا، نهال عنبر وخالد سليم وايناس عز الدين وغيرهم من النجوم.