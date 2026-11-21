صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلوات رهبنة 12 من طالبات الرهبنة بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات، عقب اجتيازهن فترة الاختبار الرهباني المقررة.

ووصل قداسة البابا إلى فرع الدير بوادي النطرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وكان في استقباله رئيسة الدير تاماڤ أدروسيس وعدد من الراهبات، حيث صلى قداسته صلوات رهبنة الراهبات الجديدات، وهن: الراهبة يوئيلا، والراهبة ثيؤدوسيا، والراهبة رفقة، والراهبة يوستينا، والراهبة چيوڤانيا، والراهبة جلوريا، والراهبة كيرمينا، والراهبة أندريا، والراهبة إيريني، والراهبة ڤيرونيكا، والراهبة أڤيلا، والراهبة سرجيا.

وشارك في صلوات الرهبنة والقداس الإلهي الذي تلاها، أصحاب النيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر ومقرر لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس، والأنبا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، والأنبا بيتر، أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا ثاوفيلس، أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، إلى جانب مجمع راهبات الدير.